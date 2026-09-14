Rusia minimiza el ataque cerca de Polonia y afirma que apunta a "toda" Ucrania

El Kremlin restó importancia este lunes a las preocupaciones por los ataques con drones cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, afirmando que pretende atacar en "todo el territorio" ucraniano.

Polonia, miembro de la OTAN, indicó el domingo que Rusia había alcanzado una locomotora dentro de Ucrania, a unos dos kilómetros de la frontera común.

"Si lo entiendo correctamente, estamos hablando de territorio ucraniano", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser consultado por la AFP sobre los ataques.

"Nuestros militares están cumpliendo sus misiones en todo el territorio de Ucrania (...) Y seguirán haciéndolo", añadió.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el ataque cerca de la frontera con Polonia tenía como objetivo "intimidar a los países occidentales para que dejen de apoyar a Ucrania".

Rusia ha atacado regiones del oeste de Ucrania a lo largo de la guerra, pero los bombardeos tan cerca de las fronteras occidentales del país son poco frecuentes.

El oeste de Ucrania se encuentra a cientos de kilómetros del frente y de las regiones orientales y meridionales que el Kremlin reivindica como propias.

Polonia, uno de los principales aliados de Ucrania, calificó los ataques del domingo de "escalada" y convocó esa misma noche una reunión extraordinaria del gobierno.

Tanto Ucrania como Polonia confirmaron los ataques y afirmaron que no causaron víctimas.

Ucrania aseguró además que Rusia estuvo a punto de alcanzar un tren diplomático en el que viajaban altos responsables occidentales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó el domingo que Varsovia había recibido previamente información según la cual Moscú podría estar planeando ataques contra pasos fronterizos.

"Sabíamos que en el plan ruso existía la intención de desorganizar, paralizar e incluso destruir pasos fronterizos ucranianos, lo que también afecta a nuestro país", declaró Tusk.