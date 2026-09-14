Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania y aumenta la presión sobre Europa

Rusia está intensificando su ofensiva en Ucrania con ataques cerca de la frontera de la OTAN y bombardeos cada vez más intensos contra infraestructuras civiles, un medio de presión a los europeos para debilitar su apoyo a Kiev.

Este conflicto, desencadenado por una ofensiva de gran escala rusa en Ucrania en febrero 2022, ha pasado a ser el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos meses, coincidiendo con el agotamiento de las defensas antiaéreas ucranianas, su capacidad industrial y el desarrollo de drones a reacción, Rusia bombardea Ucrania de forma cada vez más masiva y ataca objetivos sin un interés militar evidente.

Viacheslav Chaus, gobernador militar de la región ucraniana de Chernígov, lo ve todos los días.

Los objetivos son "gasolineras, infraestructuras de agua y calefacción. Trabajamos cada día para mejorar nuestra resiliencia, pero el problema es que desde hace dos meses tenemos cada vez más drones a reacción, mucho más difíciles de derribar" debido a su velocidad, explica.

"El Geran a reacción [un tipo de dron] inutiliza parte de la arquitectura de drones interceptores desarrollada por los ucranianos", que ahora son ineficaces, señala Stéphane Audrand, investigador asociado del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).

"Es una estrategia deliberada de terror. Rusia quiere hacer inhabitables las ciudades ucranianas", aseguró en agosto la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, después del ataque contra un centro comercial.

Ante un frente congelado, donde las ganancias territoriales son prácticamente nulas, Rusia intenta aumentar la presión sobre la retaguardia, como cada invierno, para socavar la moral de la sociedad ucraniana.

Los rusos se benefician de "una ventana de oportunidad" abierta por sus drones a reacción, explica Alexander Gabuev, del centro de estudios Carnegie.

Además, su capacidad industrial les permite producir masivamente drones y misiles balísticos, sin contar con los que le suministra Corea del Norte, su aliada.

- Europa, "la retaguardia de Ucrania" -

Si Ucrania se vuelve inhabitable y los civiles huyen hacia Europa, la ventaja para el Kremlin sería doble, explica Gabuev. Por un lado, lastraría la economía ucraniana y, por otro, "proporcionaría argumentos de peso a los partidos populistas" en Europa.

En esta guerra, Europa proporciona a Ucrania ayuda militar, inteligencia y dinero.

Empresas conjuntas que reúnen a ucranianos y europeos también fabrican material militar para Kiev, como la germano-ucraniana Quantum Frontline Industries, que produce drones para Kiev en Alemania.

"La retaguardia profunda de Ucrania es Europa", recuerda Audrand.

Por ello, en opinión del presidente ruso, Vladimir Putin, "también hay que pasarles la factura a los europeos, imponerles un coste", sostiene Gabuev.

De ahí el endurecimiento de los ataques híbridos que los europeos atribuyen al Kremlin, que los niega sistemáticamente.

En Alemania, las autoridades afirmaron que los servicios de inteligencia rusos estaban detrás de un intento de ataque reciente con un dron explosivo contra aviones ucranianos en el aeropuerto de Leipzig.

A principios de septiembre, los servicios de inteligencia daneses alertaron públicamente y afirmaron que "los servicios rusos están preparando activamente acciones de sabotaje dirigidas contra la industria de defensa en Dinamarca".

Queda por saber cuál es el objetivo de este aumento de la presión.

Algunos expertos apuntan que Rusia busca llegar en una posición de fuerza a unas eventuales negociaciones que podrían celebrarse entre rusos, ucranianos y estadounidenses después de las elecciones parlamentarias rusas de la próxima semana.