Rusia espera reanudar pronto las negociaciones con Ucrania y EEUU

Rusia espera reanudar a corto plazo las negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, suspendidas desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, dijo el Kremlin este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego entre Washington y Teherán.

"Los negociadores estadounidenses están preocupados con los asuntos iraníes", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en un encuentro con periodistas, entre ellos de la AFP.

"Esperamos que en un futuro cercano tengan más tiempo y más oportunidades de reunirse en un formato trilateral", agregó Peskov.