Rubio afirma que "no hay necesidad" de una operación militar de gran envergadura contra Irán

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó el martes que la presión económica estadounidense sobre Irán es tan fuerte que actualmente "no hay necesidad" de llevar a cabo una operación militar de gran envergadura.

Sus declaraciones coinciden con las del presidente Donald Trump, quien consideró poco probable que se reanuden las hostilidades a gran escala.

"La campaña de presión económica contra Irán es tan devastadora que, por el momento, no hay necesidad de llevar a cabo operaciones militares de gran envergadura", declaró Rubio al término de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en París.

"Eso es lo que les dije hoy a nuestros aliados aquí", destacó.

"Por supuesto, si Irán cruza ciertas líneas rojas, si su régimen hace determinadas cosas que no deberían ocurrir (...), el ejército estadounidense, la fuerza militar más poderosa del mundo, está preparado para responder", advirtió.

Según Rubio, gracias al bloqueo estadounidense, las exportaciones iraníes de petróleo están disminuyendo y las autoridades estadounidenses trabajan para impedir que Teherán eluda las sanciones.

"Por lo tanto, el costo económico que se le está imponiendo a Irán y a su régimen en este momento es extraordinario. Y sigue aumentando cada día", afirmó. Por ello, no hay "ninguna razón para interrumpir" esta campaña de presión económica.

El lunes, Donald Trump declaró que veía un "impulso positivo" a favor de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, un país que, según él, está "militarmente acabado".

Sus declaraciones se produjeron después de reunirse con el primer ministro de Catar, país que actúa como mediador en el conflicto iniciado por los ataques israelíes y estadounidenses a finales de febrero.

Las negociaciones para evitar una reanudación a gran escala de las hostilidades parecen haberse intensificado recientemente.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente estadounidense, conocido por sus declaraciones contradictorias sobre Irán, afirmó que una reanudación de los ataques contra ese país es "poco probable", aunque Estados Unidos sigue "preparado para intervenir".