Reunidos en Armenia, Europa y Canadá cierran filas ante Trump

Europa y Canadá mostraron este lunes un frente unido durante una gran cita diplomática en Armenia, decididos a cerrar filas en un mundo sacudido por Donald Trump.

"No creemos estar condenados a someternos a un mundo más transaccional, insular y brutal", dijo el primer ministro canadiense Mark Carney, en la apertura de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván.

Es la primera vez que un dirigente no europeo es invitado a este foro informal, que reúne dos veces al año a casi todos los países de Europa, con excepción de Rusia y Bielorrusia.

"Reuniones como esta nos abren otra vía", aseguró el jefe del gobierno canadiense, que en los últimos meses se ha convertido en el rostro más visible de una alianza de "potencias medias" frente a las "potencias hegemónicas" como Estados Unidos o China.

El encuentro tiene lugar tras la decisión de Trump de retirar a 5.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania.

El presidente estadounidense también ha amenazado a la UE con nuevos aranceles aduaneros.

"Hoy pagamos el precio de nuestra dependencia excesiva de la protección ofrecida por Estados Unidos en materia de defensa y seguridad", juzgó el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Si Mark [Carney] también está presente, es porque se siente cada vez más cercano a los europeos, porque estamos todos juntos y porque consideramos que es necesario que lo estemos", comentó.

Los europeos también se comprometieron a reforzar sus propias capacidades de defensa.

La retirada de los militares estadounidenses de Alemania "demuestra que debemos realmente reforzar el pilar europeo de la OTAN, y que debemos hacer realmente más", estimó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

- Zelenski en Armenia -

El apoyo a Ucrania es otro de los temas centrales de la reunión en Ereván.

Los europeos han tomado el relevo de los estadounidenses para financiar el esfuerzo de guerra de Kiev, con un préstamo de 90.000 millones de euros (unos 105.000 millones de dólares), aprobado en abril.

"Resistan a la tentación de relajar las sanciones contra Rusia", pidió Zelenski, subrayando que era necesario "empujar" al presidente ruso, Vladimir Putin, a aceptar una solución diplomática.

Entre los pocos ausentes en esta reunión están el jefe de gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se vio retrasado por un problema técnico durante su viaje, pero finalmente llegó a Armenia.

Por azar de la geografía, estos debates se celebran en un país vecino de Irán, lo que da eco a las preocupaciones de los europeos, que sufren fuertes repercusiones del conflicto en Oriente Medio, sobre todo en el plano energético.

La reunión de la CPE será seguida el martes de la primera cumbre UE-Armenia, en un formato más reducido, y Macron comenzará este lunes por la noche una visita bilateral de Estado.

Armenia, una antigua república soviética, busca fortalecer sus vínculos con la UE.

En 2025 el país adoptó una ley que declara oficialmente su intención de presentar su candidatura a la UE, luego de un acuerdo de asociación sellado en 2017. La candidatura aún no se ha presentado formalmente.

Putin ya advirtió al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, que una adhesión de su país a la UE sería "simplemente imposible" a raíz de los vínculos entre las economías armenia y rusa.