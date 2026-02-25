Responsables de seguridad del Mundial de 2026 alertan de retrasos en la financiación

Responsables de la seguridad del Mundial 2026 en Estados Unidos expresaron este martes su inquietud por los retrasos en la financiación federal de las medidas de protección del mayor evento deportivo global.

En 2025, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 625 millones de dólares destinado a medidas de seguridad, así como 500 millones en protección antidrones, para la Copa del Mundo de fútbol que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá desde el 11 de junio.

Frente a la Cámara de Representantes, oficiales de seguridad nacionales y de las ciudades sede advirtieron de los riesgos que conlleva el actual retraso en la entrega completa de esa partida.

"Cuando se aplazan los desembolsos, eso no solo afecta a los presupuestos locales, también descarrila los proyectos de prioridad nacional que deben impedir amenazas importantes", afirmó Mike Sena, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Fusión (NFCA), que coordina el intercambio de información de seguridad nacional entre las agencias federales y las autoridades locales.

"Ya nos enfrentamos a numerosos retrasos y no sabemos si recibiremos estos fondos, ni cuándo, para poder continuar nuestras operaciones", subrayó Sena en la audiencia.

El retraso afecta en particular a las actividades de coordinación e intercambio de información y las medidas de protección contra drones.

"Un ciberataque contra la red eléctrica, el agua o el transporte (...) provocaría una catarata de fallos que desbordarían a los servicios de emergencia", advirtió Sena.

En cuanto a objetos voladores no tripulados, la gran cantidad de lugares (estadios, áreas de reunión de aficionados) "hace que no tengamos suficiente personal formado ni equipamiento para poner en marcha contramedidas", admitió.

- La "amenaza" de los grupos criminales -

En la comparecencia también participaron responsables de algunas de las 16 ciudades sede del torneo, que se extenderá durante más de cinco semanas hasta la final del 19 de julio en East Rutherford, cercana a Nueva York.

Ray Martinez, jefe de operaciones del comité organizador en Miami, advirtió de la falta de 70 millones de dólares en el presupuesto de esta ciudad del estado de Florida.

Miami acoge siete encuentros y un "Fan Festival" que espera reunir a varios cientos de miles de personas durante 23 días.

Si la suma no se libera en un plazo de 30 días, "empezaremos a tomar decisiones difíciles, primero con el Fan Festival (...) que estará en peligro", advirtió.

En Kansas City sus servicios todavía no cuentan con un presupuesto operativo para la seguridad del Mundial, aseguró Joseph Mabin, subjefe de la policía de esta ciudad de Misuri.

Kansas City, la menor de las 16 sedes, albergará seis partidos del torneo y los campamentos base de cuatro selecciones, entre ellas Argentina, la vigente campeona del mundo.

Los agentes "necesitan garantías de que se les reembolsarán las horas extra, así como los gastos de viaje y alojamiento", demandó Mabin.

En la comparecencia también se abordaron las preocupaciones por posibles actividades delictivas alrededor del Mundial, intensificadas tras la reciente violencia desatada en Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo, y sus alrededores.

"Los grupos criminales organizados transnacionales son una enorme amenaza para el país", dijo Sena al ser interrogado sobre las acciones de represalia por la muerte del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, en un operativo militar.

"Somos la fuente de sus ingresos y no sé cómo reaccionarán ante una amenaza que perciban de cualquiera, ya sea de México o de Estados Unidos, ni qué daño podrían causar", agregó.

Desde Barranquilla (Colombia), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró este martes a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial.

En su turno, Joseph Mabin se refirió a las acciones emprendidas para combatir otra de las "grandes preocupaciones", la trata de personas.

"Estamos formando a nuestros agentes, trabajamos con los hoteles y el aeropuerto para reconocer las señales de esta trata", aseguró el policía.