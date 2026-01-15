República Dominicana dice que las deportaciones de haitianos aumentaron casi un 40% en 2025

República Dominicana deportó un 37,4% más de haitianos en 2025 con respecto al año anterior, a raíz de un recrudecimiento de la política migratoria del presidente Luis Abinader, informó el miércoles la Dirección General de Migración.

Desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha liderado una cruzada contra la migración irregular de haitianos que incluyen redadas, deportaciones masivas, el cierre parcial de la frontera terrestre y la suspensión de la conexión aérea.

En 2024 el presidente trazó como meta la deportación de 10.000 haitianos a la semana, una política criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

El gobierno dominicano registró "la deportación a su país de origen de 379.553 nacionales haitianos con presencia migratoria irregular en territorio dominicano" en 2025, señala un comunicado de la autoridad migratoria.

La cifra marca un alza de casi 40% sobre los 276.215 contabilizados en 2024, según la entidad.

Un total de 5.027 haitianos cometieron "actos en conflictos con la ley", apenas un 1,3% del total de reconducidos en 2025, indican los datos migratorios.

El comunicado detalla que la autoridad migratoria y las fuerzas armadas dominicanas ejecutaron 6.535 "operativos de interdicción migratoria".

República Dominicana comparte con Haití la isla La Española, con 340 km de frontera.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace tiempo la violencia de bandas criminales, acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política.