Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes el canciller danés.

"El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca", declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.

Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio.

Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

El año pasado, JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, y calificó a Dinamarca de "mal aliado" por, según él, no hacer suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.

En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica "de una forma u otra". Argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.

"Estados Unidos debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal", afirmó el domingo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN.

Dinamarca y el gobierno autónomo de Groelandia esperan que la reunión sirva para disipar "malentendidos" sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones.

Según el ministro danés de Exteriores, la reunión del miércoles debe permitir "trasladar toda esta discusión [sobre Groenlandia], que no se ha relajado (...), a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión".

El Gobierno danés recordó recientemente haber invertido cerca de 90.000 millones de coronas (unos 14.000 millones de dólares) para reforzar su presencia militar en el Ártico.