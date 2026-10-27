Reportan la desaparición de un sacerdote en el violento estado mexicano de Sinaloa

Un sacerdote católico fue reportado el lunes como desaparecido en el estado mexicano de Sinaloa, golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico, informaron autoridades locales y eclesiásticas.

El padre Clemente Morales, de 67 años, fue visto por última vez en un sector de Culiacán, la capital estatal sacudida cotidianamente por robos, secuestros y asesinatos ligados a las disputas internas del cartel de Sinaloa.

"Como Iglesia nos unimos a los esfuerzos para favorecer su pronta localización. Pedimos a las autoridades correspondientes cumplan con su deber y colaboren en la pronta localización del padre Clemente", señaló en un comunicado en redes sociales la Conferencia del Episcopado mexicano.

Numerosos feligreses del templo al que está asignado el religioso se concentraron este lunes en el exterior de la sede del gobierno estatal para orar y exigir su hallazgo con vida, según imágenes de la prensa.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, dijo a periodistas que la Secretaría de Seguridad lanzó un operativo de búsqueda.

"Se mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas para dar seguimiento a esto", dijo.

En medio de la violencia ligada al narcotráfico que golpea a México, al menos 14 sacerdotes han sido asesinados en los últimos siete años, según un recuento del Centro Católico Multimedial.

El cartel del Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y ex socios Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos en Estados Unidos.

Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.