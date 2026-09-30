Reino Unido ve "fuertes indicios" de implicación de Irán en el incidente de una base aérea

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el miércoles que existen "fuertes indicios" de la implicación de Irán en una actividad sospechosa cerca de una base aérea del Reino Unido, por la que hubo cinco detenidos, liberados después bajo fianza.

"Hay fuertes indicios de que Irán tuvo algún papel en lo ocurrido durante el fin de semana en la base de la Royal Air Force (RAF) en Fairford", en el suroeste de Inglaterra, utilizada también por el ejército estadounidense en su guerra contra la república islámica, declaró Burnham a la BBC.

La embajada de Irán en Londres había afirmado anteriormente que rechaza "categóricamente" su implicación, condenando "enérgicamente" las especulaciones de que su país esté involucrado en el incidente.

Las declaraciones de Burnham constituyen la primera confirmación oficial por parte de las autoridades británicas de que Irán podría haber tenido algún papel en el incidente, en el que tres furgonetas blancas parecían dirigirse hacia la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, en las primeras horas del domingo.

Una residente de la zona que llamó a la policía dijo que había visto a un grupo de hombres enmascarados cerca de las furgonetas, que estaban bloqueando una carretera en un pueblo situado junto a la base militar.

El caso quedó sumido en una fuerte confusión cuando la policía británica dejó en libertad bajo fianza a cinco ciudadanos británicos que había detenido el domingo bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo.

Tras tres días de investigaciones, incluida la intervención de un equipo de artificieros, la policía informó el martes de que no había encontrado explosivos en los vehículos, pero que había recuperado "una cantidad de gasolina".

El miércoles, el periódico The Times informó de que el incidente había sido frustrado después de que uno de los cinco sospechosos avisara a la policía antes de que el grupo fuera detenido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, habían indicado previamente que los servicios de inteligencia tenían conocimiento de los sospechosos y que otro país podría estar implicado, pero las autoridades británicas no se habían pronunciado al respecto.

"Hemos estado esperando para confirmar qué podíamos decir, pero ahora podemos confirmar nuestra convicción de que Irán tuvo algún papel", declaró Burnham a Sky News.

Las especulaciones sobre una posible implicación de Irán u otro país se dispararon después de que Teherán advirtiera previamente a Londres de que no permitiera a Washington utilizar sus bases militares.

El Reino Unido dio luz verde a Estados Unidos para utilizar la base de Fairford en ataques defensivos contra Irán, lo que provocó la indignación de Irán y preocupación entre algunos residentes de la zona rural de Gloucestershire, donde se encuentra la base.