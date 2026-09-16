Reino Unido anuncia que nombrará embajador en Venezuela

Reino Unido y Venezuela acordaron elevar sus relaciones diplomáticas a nivel de embajador, anunciaron el martes autoridades de ambos países.

La decisión se produce ocho meses después de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense, y mientras el gobierno interino y parte de la oposición aúnan esfuerzos para recuperar reservas de oro del país sudamericano congeladas en Londres por sanciones del Reino Unido.

"Reino Unido y Venezuela han acordado su intención de elevar su representación diplomática al nivel de embajador", dijo el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, en una declaración dirigida al Parlamento de su país publicada el martes en X.

Consideró que el "momento exige un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas".

De su lado, el gobierno de la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que ejerce interinamente el poder bajo la presión de Washington, también anunció en un comunicado la elevación de los vínculos bilaterales con el Reino Unido.

El vicecanciller venezolano para América del Norte y Europa, Oliver Blanco, reafirmó en tanto en un mensaje en X el interés de su país en la "recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos".

El distanciamiento entre Londres y Caracas se remonta a más de seis años, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra retener el oro venezolano frente al gobierno de Maduro.

El acercamiento diplomático ocurre días antes de que se retomen las negociaciones políticas auspiciadas por Estados Unidos entre el gobierno de Rodríguez, y opositores.

En agosto ambas partes acordaron trabajar para conseguir el desbloqueo de activos venezolanos en el Banco de Inglaterra, que en 2023 estaban valorados en 1.900 millones de dólares, y que se destinarán a atender a víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 6.500 muertos.

La mesa de negociaciones, que intenta llegar a una transición democrática, está encabezada por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015.

"Acogemos con satisfacción las conversaciones políticas, lideradas desde Venezuela, entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, así como los progresos que este proceso ha permitido alcanzar hasta la fecha", señaló Elmore.