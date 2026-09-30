Reino Unido anuncia el fin del acuerdo de intercambio de migrantes con Francia

El Reino Unido informó el miércoles de que había terminado un acuerdo de devolución de migrantes con Francia, vigente desde hacía un año y destinado a frenar la llegada de personas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

"El programa piloto del gobierno con Francia para devolver a solicitantes de asilo a cambio de un número equivalente de migrantes que puedan entrar legalmente ya no está procesando nuevos casos", declaró el Ministerio del Interior, confirmando el fin del denominado acuerdo "uno entra, uno sale", puesto en marcha en agosto y cuya vigencia estaba prevista hasta este jueves.

El Ministerio del Interior francés había informado antes a la AFP que estaba negociando para "retirarse" del acuerdo.

El acuerdo se alcanzó el año pasado bajo el entonces primer ministro británico Keir Starmer, con el objetivo de contribuir a un reajuste de las relaciones tras la salida británica de la Unión Europea (UE), al aliviar una de las principales fuentes de tensión entre los dos países vecinos.

El programa piloto se acordó inicialmente por un año y posteriormente se prorrogó hasta el 1 de octubre.

Sin embargo, el acuerdo sufrió varios contratiempos, entre ellos recursos judiciales y la reticencia de París a renovarlo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó en junio que había "dejado claramente anunciado" al Reino Unido que este "acuerdo piloto no estaba destinado a renovarse más allá del 1 de octubre de 2026".

Por su parte, el diario Le Monde afirmó que el actual primer ministro británico, Andy Burnham, había presionado al presidente francés, Emmanuel Macron, durante unas conversaciones en septiembre para mantener el acuerdo, pero que "París tenía prisa por poner fin a la cooperación para controlar los flujos migratorios".

Una fuente del gobierno británico afirmó que Londres "habría querido que continuara".

El ejecutivo de Reino Unido también destaca que el número de llegadas desde comienzos de 2026, que asciende a 19.196, ha disminuido más de un 40% respecto al mismo período de 2025.

En total, 1.500 migrantes que habían llegado de forma irregular al Reino Unido fueron devueltos a Francia en el marco de este acuerdo, según Londres, y unas 1.500 personas que habían presentado una solicitud en Francia fueron admitidas legalmente en el Reino Unido a cambio.