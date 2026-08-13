Raúl Castro reaparece en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años y quien no había sido visto en público desde hacía varios meses, reapareció este jueves en un acto en La Habana con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.

Vestido con su uniforme verde olivo, Raúl, acusado en mayo por la justicia estadounidense, fue ovacionado al entrar al teatro Karl Marx de La Habana, sede del acto, en el que también participaron el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del gobernante Partido Comunista (único), constataron periodistas de la AFP.

Raúl ocupó una butaca al lado de la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, quien rara vez se muestra en actos públicos.

Aunque Raúl Castro no ocupa ningún cargo en el gobierno ni en el Partido, conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

En junio, la presidencia de Cuba informó que había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis, bajo presión de Estados Unidos.

Esas medidas representan el mayor cambio de modelo desde que Cuba adoptó el comunismo hace casi 70 años.

La última aparición pública de Raúl Castro había sido el 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se le vio frágil. Luego la televisión estatal lo mostró en dos actos en junio.

El hermano menor del difunto Fidel Castro (1926-2016), el enemigo jurado de Estados Unidos, fue acusado en mayo en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro era entonces ministro de Defensa.

- Medidas de seguridad -

En el "acto político cultural por el centenario del Comandante en Jefe", participó el grupo de teatro infantil La Colmenita, en compañía del cual Fidel Castro solía pasar sus cumpleaños.

Casi al final de la presentación de la compañía, Raúl Castro se levantó de su butaca y, visiblemente molesto, instó con gestos a los presentes en el teatro a ponerse de pie y aplaudir la actuación de los niños.

En el acto también participaron científicos, glorias del deporte y otros cubanos que mantuvieron una relación especial con Fidel Castro, entre ellos el balserito Elián González.

Las medidas de seguridad adoptadas por los organizadores impidieron a los periodistas, e incluso a los reporteros gráficos, moverse del lugar donde fueron ubicados inicialmente.

El miércoles, como parte de las actividades por el centenario, fueron presentadas las Obras Escogidas de Fidel Castro, en 23 volúmenes, con prólogo de Raúl Castro.

- "Todas las opciones sobre la mesa" -

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero en una incursión militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que ha provocado la peor crisis económica y energética de la isla en décadas, Trump ha desplegado durante los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones del país.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" del país.

Respecto a Cuba "todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares (...), y desde luego no representan ningún rival para Estados Unidos", insistió el miércoles el secretario de Defensa estadonidense, Pete Hegseth, ante periodistas que viajaban con él durante una visita a Panamá.