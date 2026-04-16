Raúl Castro participa en "la toma de decisiones" en las negociaciones entre Cuba y EEUU, dice su hija

El ex líder revolucionario cubano Raúl Castro sigue "rigurosamente" las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y participa en "la toma de decisiones" al respecto, afirmó este jueves su hija Mariela Castro.

Raúl Castro, de 94 años, no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni el Partido Comunista (único), pero sigue teniendo un papel importante en las decisiones políticas de la isla y conserva la lealtad de las fuerzas armadas.

Desde enero, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país.

"Mi padre está siguiendo rigurosamente todas las noticias, participando en los análisis para la toma de decisiones", comentó a periodistas Mariela Castro, durante un acto celebrado en La Habana en conmemoración del 65º aniversario de la invasión estadounidense a Bahía de Cochinos.

La también diputada cubana aseguró que la población de la isla "lo que quiere es el diálogo" para resolver las crecientes tensiones con Estados Unidos, pero "sin poner en discusión nuestro sistema político".

"Nos estamos preparando para lo peor", dijo Castro.

En el mismo acto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, luciendo un uniforme militar, aseguró que su país está "listo" para afrontar una agresión militar de Estados Unidos y reafirmó el carácter "socialista" del Estado cubano.

En marzo, La Habana confirmó que mantiene conversaciones con Washington para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

Hasta ahora, el gobierno cubano ha realizado escuetas declaraciones sobre el estado actual de las conversaciones.

Según medios estadounidenses, un nieto de Rául Castro, Guillermo Rodríguez Castro, coronel y guardaespaldas de su abuelo, ha participado en conversaciones con funcionarios estadounidenses. Rodríguez, hijo de Déborah Castro, no ocupa cargos oficiales en el gobierno de la isla.

Entre 2013 y 2014, Alejandro Castro Espín, un alto oficial del Ministerio del Interior y también hijo de Raúl Castro, representó a Cuba en las negociaciones secretas que condujeron al histórico deshielo con Estados Unidos.