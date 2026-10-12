Qué se sabe de la operación del papa León XIV

El papa León XIV será hospitalizado el martes para ser operado de un nódulo en el pulmón, después de diecisiete meses de pontificado a un ritmo frenético.

El Vaticano no precisó si la intervención tendrá lugar ese mismo día.

A sus 71 años, el papa León XIV goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte.

Esto es lo que se sabe de momento sobre el anuncio:

- ¿Cuándo se realizará la cirugía?

El papa declaró el domingo que la operación estaba programada "para los próximos días".

La Santa Sede confirmó posteriormente que será hospitalizado este martes, pero sin precisar cuándo será operado.

Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará aproximadamente una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su viaje a América Latina según lo previsto, el 6 de noviembre.

Esta gira de 11 días lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, un país muy querido por el papa, quien trabajó allí como misionero durante dos décadas y obtuvo incluso la ciudadanía peruana.

- ¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Por lo general, son benignos, es decir, no cancerosos. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.

La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma y solo se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud.

Los nódulos más grandes pueden causar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, a veces con sangre.

La cirugía se efectúa generalmente bajo anestesia general, y el paciente es intubado para garantizar su respiración.

- ¿Dónde se hará la operación?

La intervención se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde generalmente reciben atención médica los sumos pontífices. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, pasó varias semanas allí bajo tratamiento antes de su deceso en abril de 2025.

Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la Iglesia desde 1978 hasta su muerte en 2005, fue atendido en nueve ocasiones en el Gemelli, donde pasó un total de 153 días. Solía bromear diciendo que este hospital era como el "Vaticano número tres", después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.

El Vaticano terminó acondicionando un departamento en el último piso del complejo hospitalario, al que se accede por un largo pasillo custodiado por la policía italiana y la gendarmería vaticana.

Además de la habitación del santo padre, la suite incluye, según la información disponible, una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un baño y áreas de descanso. También hay una pequeña capilla.