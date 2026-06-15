Qalibaf, el negociador "ambicioso" del Irán post Jamenei

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha emergido como el principal negociador y uno de los rostros más visibles de la república islámica, que se dispone a firmar la paz con Estados Unidos.

Pilar del establishment desde hace tres décadas y una de sus figuras no religiosas más destacadas, Qalibaf, de 64 años, asumió un papel protagónico en la guerra y en las negociaciones con Washington.

Qalibaf sobrevivió a la guerra lanzada por la ofensiva israeloestadounidense, en las que murieron varios altos cargos iraníes, incluyendo el exlíder supremo Alí Jamenei y el jefe de seguridad Alí Larijani.

Fue él quien encabezó la delegación iraní en las conversaciones de Islamabad el pasado 11 de abril.

Allí, en la capital de Pakistán, se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance. Fue el contacto de más alto nivel entre ambos países desde antes de la Revolución Islámica de 1979.

En Irán no está claro quién lleva las riendas del poder después de más de tres décadas y media de dominio de Alí Jamenei. Su hijo Mojtaba fue designado como su sucesor, pero no se le ha visto en público desde entonces, y se cree que resultó gravemente herido en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Una imagen publicada en redes sociales por las embajadas iraníes situaba al presidente del Parlamento en el centro del equipo negociador iraní, mientras que el jefe de la diplomacia, Abás Araqchi, permanecía en segundo plano entre tazas de té.

"Desde el asesinato de Larijani, Qalibaf ha aparecido como el nuevo rostro público del esfuerzo militar y diplomático de la república islámica", resumió Farzan Sabet, del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra.

"Pero no hay que sobrestimar su influencia real, sigue respondiendo a instancias superiores", acotó.

Entre ellos figuran Mojtaba Jamenei y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, de los cuales Qalibaf dirigió sus fuerzas aeroespaciales.

- "Negociador profesional" -

Aunque su viaje a Islamabad fue su primera aparición pública desde antes de la guerra, sus publicaciones en redes sociales han sido casi diarias.

Sus declaraciones en la red X, redactadas en un impecable inglés americano, suscitaron dudas sobre su autoría real, porque no es conocido por hablar inglés fluidamente.

Sin embargo, su firmeza no deja lugar a dudas.

En respuesta a las amenazas de una invasión terrestre estadounidense, un mensaje publicado el 1 de abril en X afirmó: "Si vienes a nuestra casa (...) te vas a encontrar con toda la familia. Armados, preparados y dispuestos a todo. Adelante, te estamos esperando".

El pasado jueves advirtió que Estados Unidos se exponía a un "atolladero sin fin" después de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara con golpear Irán "muy fuerte".

Según el diario Washington Post, su personalidad no dejó indiferente a la delegación estadounidense tras años en los que Estados Unidos no había tratado directamente con un alto funcionario iraní de primera línea.

"Impresionó al equipo estadounidense como un negociador refinado y profesional, y como el dirigente potencial de un nuevo Irán", según el diario.

- "Ambicioso y oportunista" -

Su experiencia civil y militar lo ha llevado a dirigir las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes, la policía y luego la alcaldía de Teherán y ahora el Parlamento.

En un poder todavía opaco, aún es difícil saber si goza de la confianza de la nueva cúpula de los Guardianes, en particular de su comandante en jefe, Ahmad Vahidi, y del sucesor de Alí Larijani como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr.

Con fama de ambicioso, se ha presentado varias veces a las elecciones presidenciales, como en 2005 frente al ultraconservador Mahmud Ahmadineyad.

Organizaciones de derechos humanos le han atribuido un papel clave en la represión de protestas, desde las manifestaciones estudiantiles de 1999 hasta el movimiento nacional de enero pasado.

"Se ha mostrado ambicioso y oportunista, pero también prudente, un rasgo que le ha permitido escalar hasta lo más alto de la estructura sin ser purgado, como tantos otros", señaló Sabet.