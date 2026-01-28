Putin se reúne con el presidente sirio

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe este miércoles a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, por segunda vez desde el derrocamiento en 2024 de Bashar al Asad, en un momento en el que Moscú busca preservar sus bases militares en Siria.

La visita del presidente sirio a Rusia, la segunda en cuatro meses, se produce en medio de temores de los europeos y estadounidenses a que los yihadistas resurjan en Siria, sobre todo los del grupo Estado Islámico (EI).

Antes de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se mostró optimista.

"No tengo ninguna duda de que todos los temas relacionados con la presencia de nuestros soldados en Siria se debatirán durante las conversaciones de hoy", dijo a periodistas.

Peskov no quiso hacer declaraciones sobre Asad, un tema delicado porque el expresidente y su esposa viven refugiados en Rusia. Sharaa presiona para que Moscú lo extradite.

Rusia retiró esta semana sus fuerzas y armamento del aeropuerto de Qamishli, en la zona autónoma kurda del noreste de Siria, constató un periodista de la AFP en el lugar. Moscú había desplegado sus fuerzas allí a finales de 2019, en virtud de un acuerdo con Turquía.

Las fuerzas kurdas aún controlan Qamishli pero han sufrido un importante revés en las últimas semanas frente al ejército sirio, al que han tenido que ceder zonas extensas del norte y noreste de Siria.

Rusia fue un aliado clave de Asad durante la sangrienta guerra civil de 14 años, con ataques aéreos en zonas de Siria controladas por los rebeldes y las fuerzas islamistas de Sharaa. Su derrocamiento asestó un duro golpe a la influencia de Rusia en la región.

Estados Unidos aplaudió la caída de Asad y ha estrechado los lazos con Sharaa, incluso cuando Damasco atacó a las fuerzas kurdas que recibieron apoyo de Occidente durante mucho tiempo.