Presidente de Paraguay enfrenta juicio de destitución en medio de protestas por crisis bancaria

El presidente paraguayo, Santiago Peña, enfrentará un juicio de destitución en el Senado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de millones de clientes y lo llevó a presentar su renuncia este jueves en medio de masivas protestas.

Aliado de Washington, Peña, de 47 años, sigue en el cargo provisoriamente, ya que el Congreso dejó en suspenso su renuncia mientras avanza el proceso político de destitución.

Está previsto que el juicio político comience el viernes a las 10H00 locales (13H00 GMT).

Entretanto, miles de personas protestaron por tercera noche consecutiva en la capital Asunción y otras localidades como Ciudad del Este.

Los manifestantes reclaman su dinero tras el colapso de Ueno Bank, el principal banco digital de Paraguay y uno de los mayores del país.

Casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos, lo que equivale a casi la mitad de la población.

“Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”, dijo a la AFP Andrés Maldonado, estudiante de 21 años, durante una protesta en Asunción.

Con pancartas en las que se leía “robar es delito solo para los pobres” y “no me sirve tu renuncia, devolvé la plata de tu bolsillo”, unos 5.000 manifestantes se apostaron a las afueras de Congreso en apoyo al juicio contra Peña, según estimaciones de la policía.

En algunas zonas, se registraron nuevamente enfrentamientos con la policía.

El miércoles, la fuerza pública respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

“Vine aquí porque quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió. Espero que el juicio político le lleve a la cárcel”, dijo a la AFP Mariano Gimenez, un estudiante de 26 años.

- Renuncia y juicio -

Peña anunció su renuncia después del mediodía del jueves luego de que su propio partido le retirara el apoyo en el Congreso.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, afirmó Peña en un video en su cuenta de X.

Poco después, los diputados votaron por unanimidad iniciar un juicio político en su contra y rechazaron abrir otro contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, a quien corresponde sucederlo.

En otra sesión posterior, el pleno del Legislativo se levantó por falta de quórum sin pronunciarse sobre la suerte del mandatario.

La mayoría de los diputados oficialistas se retiró del recinto mientras se realizaba la votación que se encaminaba al rechazo de la renuncia.

La oposición buscaba avanzar en el juicio político para evitar que Peña conserve su fuero en caso de que se le acepte su renuncia, y eluda así un eventual proceso penal.

Por el contrario, una parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente Alliana.

Senadores oficialistas anunciaron minutos después que se iniciaría el proceso de juicio político contra el mandatario.

“Aquí se ha montado un esquema criminal que se ha dedicado a vaciar un banco con la protección de instituciones que él controlaba como presidente de la República”, dijo en su acusación el diputado opositor Raúl Benítez.

Tras el anuncio del juicio, Peña dijo que se presentaría ante el Senado para ejercer su defensa.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X el mandatario.

- Firmas -

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital.

Además de los depósitos de los ahorristas, quedaron congelados fondos de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social.

Peña, exministro de Hacienda que asumió la presidencia en 2023 con mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco y de las que se desprendió en 2025.

Tras la intervención de Ueno, Peña exigió la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos.

Pero no bastó para frenar la acusación de los legisladores contra Peña por conflicto de intereses. Le reprocharon haber favorecido al banco con decisiones regulatorias y depósitos de fondos previsionales.

En la tarde del jueves, la Fiscalía General de Paraguay anunció la apertura de una investigación penal contra Peña por “hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad”.