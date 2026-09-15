Presidente de Finlandia afirma a la AFP que Trump "ha sido bueno para la OTAN"

El presidente finlandés, Alexander Stubb, consideró el martes que Donald Trump "ha hecho bien a la OTAN" y afirmó que Estados Unidos es "sin duda" un socio en el Ártico, en una entrevista exclusiva con la AFP el martes en la que analizó profundas crisis actuales.

Desde el regreso del presidente estadounidense al poder el año pasado, los europeos buscan la mejor manera de lidiar con el multimillonario republicano.

Stubb, presidente de este país nórdico de 5,6 millones de habitantes, es presentado a menudo como un posible intermediario entre Washington y las capitales europeas.

Y con razón: el dirigente de 58 años ha jugado ya al golf con Trump, es cercano al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y, desde 2024, gobierna un país fronterizo con Rusia.

"No quiero exagerar mi papel ni mi relación con el presidente de Estados Unidos", dijo Stubb, de 58 años, en la entrevista con la AFP.

"Vengo de un país pequeño y él representa una superpotencia", agregó desde la residencia presidencial finlandesa situada frente al mar en Helsinki.

Su próximo encuentro con el presidente estadounidense está previsto la semana próxima en una recepción al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

- "Relación pragmática" -

Según Stubb, su relación con Trump es "muy pragmática".

"Pero no nos hagamos ilusiones... el presidente Trump es, en gran medida, un hombre con criterio propio y, básicamente, hace lo que quiere", dijo Stubb.

Un ejemplo es que después de que Google anunció la semana pasada una inversión de al menos 15.000 millones de dólares en proyectos relacionados con la inteligencia artificial en Finlandia, Trump publicó el lunes un furioso mensaje en redes.

"No estoy contento con esto y quiero que cambien su manera de pensar", dijo Trump en Truth Social.

Stubb, por su parte, afirmó que "estamos contentos con la inversión y creo que hará mucho bien a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Finlandia".

El país nórdico, con una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, ha reforzado lazos con Estados Unidos tras abandonar décadas de no alineación militar en 2023 para unirse a la OTAN.

Según Stubb, Trump fortaleció a la OTAN al presionar a los aliados para que aumenten su gasto en defensa.

"Le ha hecho bien a la OTAN, en el sentido de que los Estados miembros han aumentado su gasto en defensa. Para un país en primera línea como Finlandia, eso es algo bueno", declaró.

El año pasado, Washington y Helsinki anunciaron que la Guardia Costera de Estados Unidos adquiriría 11 rompehielos de Finlandia y que el país ha invertido en material de defensa estadounidense.

Al tiempo, las amenazas de Trump, a principios de este año, sobre controlar Groenlandia —un territorio autónomo danés—, han provocado tensiones en las relaciones transatlánticas.

"Entiendo que toda la retórica política es incómoda y, por supuesto, estamos al 100% con Dinamarca. No hay ninguna duda al respecto", dijo Stubb, y señaló también que ve a Estados Unidos "como socio" más que como rival.

- Ucrania -

Stubb también se ha referido antes a la necesidad de que los gobiernos europeos se involucren directamente con Moscú para resolver la guerra en Ucrania.

"Creo que en algún momento tenemos que abrir los canales de comunicación porque no se puede mantener una conversación con el botón de silencio apretado", pero "por ahora no hay ningún calendario".

"Intentamos ayudar a los ucranianos en todo lo que mejor podemos. También tenemos canales de conversación activos con los negociadores estadounidenses", añadió.

La idea de un "enviado especial" europeo que hable por todo el bloque ahora parece lejana.

"Creo que está bastante claro que Europa no va a tener una sola voz", dijo.

En las últimas semanas, Europa ha sufrido varios "ataques híbridos", como un dron cargado de explosivos descubierto en un aeropuerto alemán, en un incidente que Berlín atribuyó a Moscú.

Stubb pidió a los europeos "firmeza en nuestra respuesta" ante la guerra híbrida de Rusia en el continente.

"Supongo que se puede decir que la línea entre la guerra y la paz se ha difuminado, y esa es la nueva realidad con la que vivimos ahora en Europa", afirmó.