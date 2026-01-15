Por primera vez en 50 años, EEUU registra más migrantes saliendo que entrando

Las estrictas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump provocaron una migración neta negativa, tendencia que, según un nuevo estudio, continuaría en 2026 y tendrá impacto en la economía del país.

Se entiende por migración neta a la diferencia entre el número de personas que entran a un país y las que se van. Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution publicado el martes, el número de inmigrantes que abandonaron Estados Unidos en 2025 probablemente superó al de quienes ingresaron.

"El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos", explica el estudio.

"La migración neta probablemente fue cercana a cero o negativa durante el año 2025, por primera vez en al menos medio siglo", detalla el reporte. Se prevé que la migración neta a Estados Unidos en 2025 se sitúe entre -10.000 y -295.000 personas.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias "importante en la macroeconomía" del país, dice el reporte. "La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo", agrega.

"Aunque persiste un alto grado de incertidumbre política, también es probable una migración neta negativa en 2026", añade.

El informe señala que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años, y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración.

Además de aportar mano de obra, los inmigrantes generan demanda de bienes y servicios, indican los autores del estudio, que además advierten que "las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas".