Polonia recibe sus primeros aviones de combate furtivos estadounidenses F-35

Polonia, vecino de Ucrania y Rusia, recibió el viernes sus tres primeros aviones de combate furtivos F-35 encargados a Estados Unidos, una primicia en el flanco oriental de la OTAN.

Los tres aparatos aterrizaron a primera hora de la tarde en la base militar de Lask, en el centro de Polonia, donde quedarán estacionados, observó un periodista de la AFP.

"Es un gran día para Polonia (...) Es un gran momento, que en realidad cambia las capacidades operativas del conjunto del ejército polaco", declaró el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante una breve ceremonia de bienvenida.

"Los F-35, junto con el armamento adquirido en los últimos meses, cambian el rostro de nuestras fuerzas armadas. Y no solo de nuestras fuerzas aéreas", había indicado antes de su llegada.

"Son los primeros F-35 en el flanco oriental de la OTAN (...) Esto demuestra hasta qué punto Polonia es hoy un socio estratégico importante, el mejor aliado de Estados Unidos en Europa", añadió.

La llegada de estos aviones coincide con el anuncio sorpresa del presidente estadounidense Donald Trump sobre el envío de unos 5.000 soldados adicionales a Polonia.

Washington había anunciado inicialmente la cancelación del despliegue previsto de 4.000 militares en Polonia, antes de hablar de un aplazamiento y finalmente confirmar su envío, aunque las condiciones todavía no han sido precisadas. Una decisión recibida con satisfacción por Varsovia.

Como país más poblado del flanco oriental de la OTAN, Polonia es el miembro de la alianza que este año destina el mayor porcentaje de su producto interior bruto (PIB) a la Defensa, con más del 4,8%, y moderniza su ejército mediante compras multimillonarias, principalmente a Estados Unidos y Corea del Sur.

Polonia encargó en 2020 un total de 32 aviones F-35 fabricados por Lockheed Martin, por un valor de 4.600 millones de dólares, que deberán entregarse antes de 2029.

Estos aparatos ultramodernos de quinta generación se sumarán, entre otros, a los 47 cazas estadounidenses General Dynamics F-16 Fighting Falcon y a un pequeño número de Mikoyan MiG-29 heredados de la época soviética.

La fuerza aérea polaca también dispone de varios aviones de entrenamiento y combate KAI FA-50 de fabricación surcoreana.