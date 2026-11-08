Polonia investiga el peor tiroteo ocurrido en décadas, que mató a seis personas

La policía de Polonia continúa investigando este domingo el tiroteo de la víspera en Cracovia, donde un hombre mató a seis personas en el casco antiguo de la ciudad, la peor matanza reportada en el país desde la caída del comunismo.

El autor, un polaco de 24 años que, según las autoridades, está "fascinado por ideologías de extrema derecha", abrió fuego a plena luz del día en la plaza Mayor del Mercado, muy concurrida por turistas y lugareños.

Cracovia, antigua capital del país, es la segunda ciudad más poblada de Polonia y su principal escaparate turístico, con 16,5 millones de visitantes registrados el año pasado.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el tiroteo como "terrorismo" pero la policía todavía no ha indicado cuál era el móvil del atacante.

Este domingo temprano, el lugar del ataque, en general bullicioso, estaba acordonado y varias personas se acercaron a dejar cirios, observaron periodistas de la AFP. La policía, en tanto, registraba las bolsas de los empleados de los restaurantes y cafeterías de la plaza.

En la ciudad se izaron banderas negras y otras nacionales con crespones, en señal del duelo nacional de dos días decretado a partir de este domingo por las autoridades.

Entre los seis fallecidos hay un británico, según el jefe de la policía, Marek Boron; y entre los 15 heridos cinco son extranjeros -del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria-, indicaron las autoridades regionales a la agencia de noticias PAP.

Después del suceso, los investigadores encontraron tres cuerpos en la casa del sospechoso, a unos 150 km al noreste de Cracovia. Según la policía, se trata de sus padres (de 53 y 52 años) y su hermana (de 21).

Los hechos ocurrieron hacia las 15H00 hora local (14H00 GMT) cuando el hombre, que actuó solo, irrumpió con un vehículo en la plaza y empezó a disparar "al azar", dijo la policía.

Los agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, indicó la policía. Actualmente, se encuentra en estado crítico.

Dos agentes resultaron heridos cuando intentaban detener al sospechoso antes de dispararle.

Un policía está en estado grave pero estable, informó el Ministerio del Interior, citado por la agencia PAP.

- Armas en el auto y en casa -

En el momento del ataque, el agresor -al que los medios denominaron Michal O.- vestía ropa militar y portaba un arma larga.

En su automóvil, la policía halló otras armas de fuego, dijo el sábado el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

Según explicó la policía regional en redes sociales, los cuerpos de sus padres y de su hermana, encontrados en su casa, presentaban "heridas", probablemente por "impactos de bala".

"En la casa se incautaron siete armas de fuego", agregó el cuerpo de seguridad, que precisó que la operación involucró a la "unidad antiterrorista de la policía, peritos forenses y un fiscal".

Según los investigadores, citados por medios polacos, Michal O. no tenía antecedentes penales.

Era miembro de un club de tiro, al que también pertenecía su padre.