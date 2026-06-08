Petro alega fraude en Colombia al presentar de forma errónea datos de actas electorales

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, denunció fraude electoral tras la primera ronda de las elecciones presidenciales, pero una de las pruebas que aportó es una lectura errada de datos de actas oficiales, según un análisis del equipo de verificación de la AFP.

Desde el domingo y a lo largo de la semana Petro ha puesto en duda los resultados que dieron como ganador al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con una leve ventaja sobre el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda.

La sorpresiva victoria del candidato opositor tensó la campaña de cara al balotaje del 21 de junio en el que ambos aspirantes se medirán para definir al sucesor del primer presidente izquierdista en la historia del país.

Petro alega supuestos cambios en el censo electoral, alteraciones en el software usado para la transmisión de los datos, manipulación de votos, entre otros argumentos que han sido rechazados por observadores internacionales.

El martes, Petro usó un video que se hizo viral que compara de manera errónea actas de votación en consulados en Estados Unidos, donde se habilitó la votación desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo, y los sufragios se contabilizaron cada día por separado.

"Presento las bases comprobadas del posible fraude", dijo en X junto a la secuencia donde se demostraría que el candidato derechista tuvo una votación inflada en varias mesas de los consulados.

Sin embargo, la AFP pudo verificar que lo que Petro ofrece como prueba es una confusión.

Sin reparar en las fechas, el video muestra la votación del domingo 31 de mayo en un consulado de Los Ángeles, con 56 sufragios para De la Espriella. Luego la compara con un acta de votación donde obtuvo 694 votos y sugiere que se sumaron cientos de apoyos al candidato derechista en un mismo consulado.

Pero esta es de un día diferente, el 25 de mayo, y se registró por separado, explicó a la AFP Diego Rubiano, representante de la Misión de Observación Electoral colombiana.

Las actas oficiales de ambos días están alojadas en el sitio web de la Registraduría, entidad encargada del proceso electoral en Colombia.

El video cita otros casos en los que se comete una confusión similar también con mesas instaladas en Estados Unidos.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso electoral como "transparente", y advirtió que la desinformación sigue "amenazando la confianza" hacia las entidades responsables.

La Registraduría informó el miércoles el cierre de los escrutinios, e indicó que se presentaron reclamaciones en menos del 1% de las mesas por parte de los testigos de los candidatos y partidos.