"Perdí 16 años de trabajo": la espera de los ahorristas de Ueno Bank en Paraguay

Giovanni Catolino tiembla y solloza al hablar de su dinero atrapado en Ueno Bank. Más de un millón de ahorristas en Paraguay ya recibieron pagos tras el colapso del banco, pero este emprendedor de 40 años sigue sin disponer de los fondos de su agencia de viajes.

El Banco Central del Paraguay intervino el banco digital el martes por problemas de solvencia. Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas y la crisis precipitó la destitución el viernes del presidente Santiago Peña.

"Nosotros abrimos una agencia de viajes con mi señora, con el dinero de mi indemnización de una empresa ensambladora de motos", cuenta Catolino a la AFP. La pareja inauguró el negocio en junio y tiene inmovilizados entre 15.000 y 16.000 dólares, según sus cálculos.

"Nos costó muchísimo", dice entre lágrimas, a pocos metros de la Fiscalía de Asunción donde Peña declaró el sábado. "Perdí 16 años de trabajo", lamenta el empresario, que dice tener "ganas de escupirlo".

Pero no todos atraviesan la misma incertidumbre.

El Banco Central comenzó a devolver el dinero el jueves por la tarde y, para el sábado sostenía que ya más del 50% de los ahorristas afectados había recuperado sus depósitos.

"Estaba angustiado, no puedo negar. Nunca me pasó, pero en el fondo tenía confianza que el problema era solo de ese banco y que se iba a solucionar", dice Antonio Ruiz Sánchez, un técnico electricista de 58 años.

Cuenta que en la noche del miércoles "no podía dormir" por la incertidumbre respecto a sus ahorros.

Finalmente, el sistema le confirmó que estaba incluido entre los beneficiarios y que sus fondos serían transferidos a otro banco.

- Juicio exprés -

La crisis había desatado protestas y disturbios esta semana. El viernes por la noche, un día después de que los diputados aprobaran la acusación en su contra, el Senado destituyó a Peña en un juicio político exprés. Su vicepresidente, Pedro Alliana, juró como presidente esa misma noche, mientras Peña quedaba detenido preventivamente.

Fue imputado este sábado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La Fiscalía sospecha que usó su influencia para que organismos públicos invirtieran millones en Ueno Bank, entidad digital en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025.

En el juicio político, los diputados le reprocharon haber puesto al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno. La Fiscalía investiga si Carvallo desatendió las alertas sobre préstamos irregulares y el riesgo de insolvencia del banco.

Las autoridades comenzaron a devolver los depósitos de los pequeños ahorristas que cumplían determinadas condiciones y anunciaron que los siguientes grupos serían incorporados progresivamente a lo largo de los próximos días.

El nuevo presidente, Alliana, informó este sábado que 1.196.000 cuentas ya habían recibido depósitos por unos 160 millones de dólares en total.

Isabel Figueredo fue una de las beneficiadas. "Suspiré de alivio cuando vine al banco y me cercioré de que mi dinero está a buen recaudo", contó a la AFP al salir del banco Continental.

- Un futuro incierto -

Pero el alivio de los primeros beneficiarios contrasta con la angustia de quienes siguen esperando.

"Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!", reclamó Macarena Chilavert, una abogada de derechos humanos de 33 años, frente a la Fiscalía.

Leila Cosini, una estudiante de Asunción de 28 años, también tiene sus ahorros atrapados. Había elegido Ueno Bank por la facilidad para abrir una cuenta y los reintegros que ofrecía.

"Me da mucha incertidumbre, me da mucha ansiedad", explica a la AFP.

Su preocupación trasciende el dinero que tenía depositado. También teme por el futuro de sus aportes previsionales: "No sé si voy a llegar a eso, a cobrar esa jubilación", comenta.

Para Cosini, la imputación del expresidente tampoco despeja la incertidumbre sobre sus ahorros.

"Siento que él es el responsable número uno y todos tienen que caer", afirma.