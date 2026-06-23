Pedro Sánchez defiende seguir pese a las "dificultades" tras la condena a su ex mano derecha

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, defendió este martes la continuidad de su ejecutivo pese a las "dificultades" y a las "piedras en el camino", en una declaración en vídeo difundida al día siguiente de la condena por corrupción de su antiguo hombre fuerte José Luis Ábalos.

En el video, realizado con motivo de la presentación de nuevas ayudas a personas con discapacidad, Sánchez subrayó que su gobierno seguirá adelante para "mejorar la vida de la gente" y ampliar derechos sociales, sin mencionar o referirse a su exministro de Transportes, condenado el lunes a 24 años de cárcel por varios delitos de corrupción.

"A quienes se preguntan por qué este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta", afirmó el jefe del ejecutivo, en alusión a las medidas sociales anunciadas.

"Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor", añadió.

El presidente insistió en que las iniciativas anunciadas, que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este martes, buscan "hacer país" y fortalecer la democracia mediante el cuidado de los sectores más vulnerables.

De 66 años, Ábalos fue clave en el ascenso de Pedro Sánchez al poder y fue el diputado socialista encargado de presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó al poder al actual líder socialista en 2018.

Con Sánchez, Ábalos fue secretario de organización del PSOE entre 2017 y 2021, y ministro de Transportes entre 2018 y 2021.

La condena a Ábalos se une a otros quebraderos de cabeza judiciales para Sánchez: su esposa está a un paso de ir a juicio por tráfico de influencias, su hermano acaba de ser juzgado por lo mismo, el que fue sucesor de Ábalos, Santos Cerdán, también está investigado por corrupción y su antecesor y amigo José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresas ante el gobierno.