Partidaria de dialogar con Rusia gana balotaje presidencial en Bulgaria (sondeos a pie de urna)

La presidenta Iliana Iotova, partidaria de dialogar con Rusia y contraria al apoyo para Ucrania, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, según mostraron las encuestas a pie de urna.

La votación se llevó a cabo en medio de temores por la seguridad en este país miembro de la Unión Europea y la OTAN, tras una serie de ataques con drones contra buques comerciales en el mar Negro.

La contienda por este cargo -en gran parte ceremonial- enfrentó a la mandataria aliada del primer ministro Rumen Radev contra Andréi Gyurov, un banquero y ex primer ministro interino apoyado por la oposición prooccidental.

Según tres sondeos a pie de urna, Iotova obtendría entre el 50,7% y el 52,5% de los votos, frente al 43,4% y el 44% de Gyurov.

Estos resultados colocan a la mandataria, que asumió el cargo a principios de este año sustituyendo a Radev, en camino de convertirse en la primera mujer elegida presidenta en este país de 6,4 millones de habitantes.

Durante un debate televisado previo a la segunda vuelta, Gyurov criticó a Iotova por no responsabilizar directamente a Rusia de los ataques en el mar Negro.

"Rusia debe poner fin a su agresión para que puedan darse los siguientes pasos. Debemos nombrar al país del que proceden las amenazas", afirmó Gyurov, ex vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria.

Por su parte, Iotova insistió en que "la paz solo puede llegar a través de negociaciones".

El primer ministro de centroizquierda Rumen Radev ha dicho que los ataques parecen servir a los intereses rusos y convocó al embajador ruso, pero su gobierno insiste en que no hay evidencia que vincule directamente a Moscú.

Iotova se impuso en la primera vuelta el domingo de la semana pasada con 35% de los votos contra 32% de su rival, un resultado distante de las previsiones de los sondeos, que le daban a la jefa de Estado una ventaja de 20 puntos.

La primera ronda en Bulgaria se caracterizó por una escasa participación de alrededor del 23%.