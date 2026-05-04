Países Bajos intentará repatriar a dos enfermos de crucero con presunto brote de hantavirus

Las autoridades neerlandesas intentarán repatriar a dos personas enfermas que se encuentran a bordo del crucero afectado por un presunto brote de hantavirus, que ya ha causado tres muertes, declaró el lunes el operador del barco.

En su primer comunicado publicado sobre la crisis, la firma Oceanwide Expeditions confirmó que se enfrenta a "una situación médica grave" a bordo del MV Hondius, que realizaba una travesía entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde.

El operador confirmó las tres muertes, dos de ellas a bordo y una después del desembarco. Un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo y otros dos "necesitan atención médica urgente", precisó el operador.

"Las autoridades neerlandesas han aceptado coordinar una operación conjunta destinada a organizar la repatriación de las dos personas que presentan síntomas a bordo del MV Hondius, desde Cabo Verde hacia Países Bajos", declaró Oceanwide Expeditions.

Tal repatriación dependería de varios factores, en particular de la autorización de las autoridades locales de Cabo Verde, precisó el comunicado.

La cancillería neerlandesa aún no ha respondido a consultas de AFP para confirmar los esfuerzos de repatriación.

El crucero se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde.

Aunque médicos locales se desplazaron a bordo para evaluar el estado de salud de los dos pasajeros enfermos, no se ha concedido ninguna autorización para evacuarlos a tierra.

"El desembarco y el chequeo médico de todos los pasajeros requieren coordinación con las autoridades sanitarias locales, con las que mantenemos una estrecha consulta", apuntó el operador.

El hantavirus, una enfermedad generalmente transmitida al ser humano por heces de roedores, fue confirmado en el pasajero que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo, precisó el operador.

Sin embargo, aún no se ha determinado si el virus fue el causante de las tres muertes, indicó Oceanwide Expeditions.

Tampoco se ha confirmado ningún caso de hantavirus en los dos pasajeros que presentan síntomas y que aún requieren atención a bordo del barco.

"La causa exacta y cualquier posible vínculo están siendo investigados en este momento", declaró la empresa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el domingo que se había confirmado un caso de infección por hantavirus y que había "otros cinco casos sospechosos".

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