Opositores acusan a Netanyahu de jugar con fuego con Irán en vísperas de las elecciones

La oposición acusó el lunes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de jugar con fuego con Irán para ganar votos, algo que rechazó el ministro de Defensa en víspera de las elecciones legislativas del país.

En empate técnico con el bloque de su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, Netanyahu ha multiplicado las declaraciones alarmistas sobre la república islámica en esta campaña que parece un referéndum sobre su figura.

El domingo, publicó en X una imagen de una nube atómica que parecía cernirse sobre Tel Aviv, acompañada de un texto atribuido a un comentarista político que presenta a Irán como una amenaza existencial y menciona el riesgo de un "segundo Holocausto" si pierde el cargo.

Y reiteró, como viene haciendo últimamente, su temor de que Irán intente interferir en los comicios, citando esta vez "información de los servicios de inteligencia".

Poco después, el canal 12 informó que el jefe del ejército, Eyal Zamir, había exigido "una discusión a fondo" con Netanyahu tras recibir instrucciones para una operación "que podría conducir a un conflicto con Irán", así como garantías legales e instrucciones firmadas por los responsables políticos antes de cualquier acción.

La cadena calificó este enfrentamiento de "sin precedentes" y precisó que la difusión de esta información había sido autorizada por la censura militar, lo que reforzó la impresión de que el ejército quería hacer públicas sus reticencias.

Uno de los adversarios de Netanyahu, su exministro de Defensa Avigdor Lieberman, exigió abrir una investigación por "traición" contra el mandatario, quien a su juicio "está dispuesto a sacrificar las vidas de los soldados porque teme una derrota electoral".

- "Perder los cabales" -

El ministro de Defensa, Israel Katz, refutó este lunes como "totalmente infundadas y falsas" las presuntas divergencias entre gobierno y ejército y afirmó "categóricamente" que no existe ninguna intención de atacar Irán antes de las elecciones.

El propio Netanyahu había desmentido la información el domingo por la noche.

En su publicación, el canal 12 cita fuentes anónimas dentro del ejército que expresaron su temor de que el dirigente use "el tema iraní para obtener un impulso político".

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, advirtió a su rival: "Ni siquiera intentes anteponer tus intereses políticos a la seguridad del Estado", escribió en X, oponiéndose a que el ejército sea instrumentalizado por Netanyahu en su "campaña por su supervivencia".

Desde hace meses, el primer ministro describe a Eisenkot como un peligro para el futuro de Israel, asegurando que permitirá la creación de un Estado palestino —algo que el candidato rechaza— y que formará una coalición con los partidos árabes israelíes.

Netanyahu "ha perdido los cabales. Debemos imperativamente mandarlo de vuelta a su casa", criticó también el actual líder de la oposición, Yair Lapid, tras la difusión de la noticia del Canal 12.

Por su parte, Irán aseguró el lunes que el resultado de los comicios israelíes no supondría ninguna diferencia para la república islámica, bombardeada en dos ocasiones por Israel desde junio de 2025.

"Poco nos importa quién, en estas elecciones, asuma el liderazgo de un régimen que solo ha traído violencia y masacres a nuestra región", declaró el portavoz de la cancillería iraní.

Netanyahu, quien volvió a recibir el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra Irán en las últimas semanas.

El miércoles, afirmó que "derrocar" al gobierno iraní era la única forma de eliminar la amenaza que representa Teherán. Otros medios indicaron en los últimos días que el mandatario había presionado a Trump para lanzar una nueva campaña de bombardeos contra Irán antes de las elecciones.