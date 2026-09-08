ONU reporta expansión de sembradíos de coca en Bolivia tras desplome de erradicaciones

Los cultivos de coca crecieron un 7% el año pasado en Bolivia, con una fuerte expansión en el feudo cocalero del expresidente prófugo Evo Morales donde se desplomaron los operativos de erradicación, informó el martes una oficina de la ONU.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú.

En los últimos meses el narcotráfico desató una inédita ola de violencia en el oriente del país. Los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho se disputan a sangre y fuego las rutas para traficar cocaína hacia el Atlántico.

La superficie cultivada de coca alcanzó en 2025 "las 36.400 hectáreas", lo que "representa un incremento nacional del 7%" anual, informó Mónica Mendoza, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El dato abarca los últimos diez meses de la gestión del izquierdista Luis Arce (2020-2025) y el inicio del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, que asumió en noviembre.

La principal expansión se reportó en el Trópico de Cochabamba (22%), en el centro de Bolivia, donde ahora se concentra casi la mitad de los sembradíos.

Allí "no ha habido gran lucha contra el narcotráfico", dijo a la AFP Gloria Achá, investigadora en políticas antidrogas, quien afirma que desde el gobierno de Morales (2006-2019) a esa región "no podía entrar el Estado" por la presión del movimiento cocalero.

El acceso a la región ahora es más restringido.

Desde hace cerca de dos años, Morales se resguarda en esa zona ante dos órdenes de captura en su contra por casos de trata de una menor y de alzamiento armado, cargos que él niega. Campesinos montan guardias para evitar una incursión policial.

Según datos de la Unodc, en 2025, apenas se erradicaron 2.700 hectáreas de cultivos de coca en el país. En el Trópico la caída fue la más pronunciada, con un 73%.

En comparación, en los tres años anteriores la cifra no fue inferior a las 10.000 hectáreas anuales.

"Estos datos son realmente preocupantes y tenemos el desafío" de dar una "mejor respuesta", dijo a la prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior).

La expansión de los cultivos y las fallas en la política antidrogas tienen una relación con la creciente presencia de cárteles extranjeros, según Achá. "Se entiende que es porque tienen más protección (...) para operar", indicó.