Nuevos ataques rusos en Ucrania provocan cortes de calefacción y agua

Una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles durante la noche del sábado afectó a instalaciones energéticas y ferrocarriles en varios puntos de Ucrania, lo que provocó cortes de calefacción y agua para miles de personas, informó el gobierno.Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche."Los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos", dijo el presidente Volodimir Zelenski en redes sociales.Un dron ruso alcanzó y "quemó el edificio principal de la estación de tren de Fastiv", una ciudad situada a unos 70 kilómetros al suroeste de Kiev, indicó Zelenski."No hubo víctimas, pero el tráfico de trenes suburbanos se ha visto interrumpido", señaló la operadora estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsya.Los drones y misiles también alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipró, informaron las autoridades de Kiev."En la región de Odesa, 9.500 clientes permanecen sin suministro de calefacción y 34.000 sin suministro de agua debido a los daños", indicó el ministro de Restauración, Oleksiy Kuleba.Esta nueva oleada de ataques aéreos se produce mientras continúan las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que comenzó hace casi cuatro años.A pesar de los esfuerzos estadounidenses, Rusia ataca continuamente la red eléctrica y de calefacción de Ucrania.