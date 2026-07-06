Nuevo apagón generalizado en una Cuba asfixiada por el embargo petrolero de EEUU

Cuba sufrió este lunes otro apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que "se investigan las causas" de la "desconexión total" del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hacen que los cubanos enfrenten apagones diarios de unas 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

"Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz", declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente de 51 años.

"Es agónico vivir así", acotó la mujer.

El de este lunes es el tercer corte general desde enero, y el octavo desde finales de 2024.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año.

- "No podemos trabajar" -

Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.

Los apagones se han intensificado desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Un joven programador de 24 años que trabaja para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana Vieja regresaba frustrado a su casa.

"No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar", explicó a la AFP el joven, que prefirió no revelar su identidad.

Desde enero, Trump ha aprobado una batería de sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, y solo ha permitido que un petrolero ruso atraque en la isla, con 100.000 toneladas de petróleo.

El magnate republicano considera que la isla, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con tomar su control.

Bajo presión, La Habana adoptó a mediados de junio un paquete de medidas sin precedentes a favor de la economía de mercado, lo que supone una importante conmoción para el modelo de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

- Debate en ONU -

Cuba solicitó para el martes una sesión especial de la Asamblea General, el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, para abordar el tema de las sanciones estadounidenses.

En ese contexto, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó este lunes que Washington busca impedir que la Asamblea se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones estadounidenses impuestas a la isla.

Para abrir el debate en la Asamblea se requiere una votación de los Estados miembros.

"El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros", señaló en X Rodríguez, quien participará de la sesión del martes en la sede de la ONU en Nueva York.

La iniciativa se añade al debate anual que la Asamblea General de la ONU mantiene desde hace 34 años sobre el embargo estadounidense a Cuba.

En 2025, la resolución a favor de su levantamiento obtuvo 165 votos, siete en contra y 12 abstenciones, su apoyo más bajo en diez años.