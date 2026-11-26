Nueva York pospuso su tradicional desfile del Día de Acción de Gracias hasta el sábado por temor a condiciones meteorológicas extremas, mientras una tormenta gana fuerza en la costa este de Estados Unidos.

La tormenta invernal amenaza con interrumpir el transporte aéreo y por carretera de hasta 80 millones de personas en uno de los momentos de mayor actividad vacacional de los estadounidenses.

Se pronostican fuertes lluvias y vientos intensos.

"Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y las distintas agencias, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año", dijo Macy's, patrocinador del desfile, en un comunicado difundido por la alcaldía.

"Debido al pronóstico de condiciones meteorológicas severas, el 100.º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se trasladará al sábado 28 de noviembre", agregó.

El desfile anual, que coincide cada año con el jueves de Acción de Gracias, tiene un recorrido de cerca de 4 kilómetros, desde Midtown Manhattan hasta la tienda Macy's en Herald Square, en la Calle 34.