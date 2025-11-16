Noboa anuncia la captura en España del jefe de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el domingo de la captura en España del jefe de la mayor banda narcotraficante del país conocida como Los Lobos, en plena jornada electoral de un referendo clave para enfrentar el crimen.

Considerado durante mucho tiempo un refugio pacífico en América Latina, la violencia estalló en Ecuador en los últimos años a medida que pandillas rivales con vínculos con los cárteles mexicanos y colombianos compiten por el control del tráfico de drogas.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", indicó el mandatario en X.

El ministro de Defensa, John Reimberg, indicó en la misma red social que la detención tuvo lugar en España.

Chavarría "es responsable de al menos 400 muertes", añadió.

El anuncio se da el mismo día que los ecuatorianos votan para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución que dé más poderes al gobierno para enfrentar la creciente violencia en el país.

Los Lobos es considerada la mayor banda criminal del país, luego de que el líder de un grupo rival, Los Choneros, fuera extraditado a Estados Unidos.

El grupo se dedica al narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal de oro, y también ha sido vinculado al asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio.