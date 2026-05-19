Ni bombas ni disparos: habaneros rechazan una guerra en Cuba, pero piden cambios

En la precaria vivienda de Arminda de la Cruz, en La Habana Vieja, la rutina sigue su curso entre partidas de dominó y música reguetón, pero la creciente escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos aviva el temor a un conflicto militar.

Para De la Cruz, de 56 años y vigilante en una empresa estatal, la prioridad es sobrevivir al día a día, en medio de la peor crisis económica y energética de la isla comunista en décadas.

"Tratamos de no pensar en eso (la guerra), porque tenemos muchos problemas", dice la mujer y muestra a la AFP su refrigerador casi vacío, con apenas unas botellas de agua en el congelador para una familia de siete personas, entre ellos tres niños.

La tensión, asegura, se vive a diario, entre apagones y escasez de alimentos y agua. Para sobrellevarlo, intenta desconectarse. "Trato de poner un poquito de música" para no "volvernos locos".

Mientras aumentan las especulaciones sobre posibles acciones militares de Washington, el gobierno cubano reivindicó el lunes su derecho a la defensa y advirtió que una eventual agresión estadounidense provocaría un "baño de sangre".

"Para mí lo mejor es que llegaran a un acuerdo" los dos gobiernos, sostiene De la Cruz.

- "La misma amenaza" -

En las calles de La Habana, muchos comparten esa mezcla de preocupación y escepticismo. Aunque la tensión política entre Estados Unidos y Cuba ha subido en los últimos días, la posibilidad de una guerra no parece inmediata para los habaneros entrevistados por la AFP.

"Pienso que eso no va a suceder", afirma Olaida Pozo, una ama de casa de 52 años que recuerda décadas de "la misma amenaza" de Estados Unidos sin que se materialice en una guerra.

"Siempre es la misma amenaza (...) y hasta el momento nunca en la vida ha sucedido este tipo de casos de bombardeo ni guerra", comenta Pozo sentada a la entrada de la casa de vecindad donde vive en el centro histórico de La Habana.

Cerca del puerto, Alexis Pérez, un constructor de 28 años, coincide en que "una guerra nunca va a ser buena". A su juicio, lo urgente es otro tipo de cambio.

"Lo que sí es claro es que un cambio tiene que haber", afirma Pérez, al lamentar que muchos jóvenes vean la migración como única salida ante la falta de "solución" a sus problemas en Cuba.

Ha acopiado "algunos productos", en línea con recomendaciones de la Defensa Civil. Pero no piensa que vaya a ocurrir "algo así dramático" como una guerra.

"Tenemos algunos recursos preparados, no como al extremo quizás dramático de una mochila con todo para correr", comenta el joven.

- "Cambiar el sistema" -

Otros rechazan de plano la idea de una intervención militar contra Cuba.

"La salida no sería una invasión", afirma Osvaldo Mendoza, un constructor de 61 años que afirma que "lo que necesitamos es que el país se desarrolle económicamente para poder tener una situación de vida mejor".

"Los americanos no son locos", añade antes de sentenciar: "Aquí lo que tiene que cambiar es el sistema".

Beatriz, una militar retirada de 40 años que pidió no revelar su apellido, tampoco se prepara para una guerra.

"No me he preparado en ese sentido, porque no pienso que tengamos que llegar a esos extremos", dice, aunque considera que sí debe haber cambios "para el bien del pueblo".

"Una agresión como tal, ni de bombas ni de disparos, eso no. Pero que se intervenga (Estados Unidos) y sea para mejoría me parece bien", asegura la mujer.