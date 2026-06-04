Mujeres marchan en Argentina contra la violencia de género tras crimen de una adolescente

Miles de personas, la mayoría mujeres, se movilizan este miércoles en Argentina para repudiar los femicidios y exigir políticas públicas contra la violencia de género, convocadas por el movimiento feminista "Ni Una Menos" en medio de la conmoción por el reciente asesinato de una adolescente.

La marcha en Buenos Aires se extiende varias cuadras en el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo, donde niñas, adolescentes y mujeres se movilizaron bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". Una sostenía un cartel que decía "estamos a 10 femicidios del Mundial", que comienza el 11 de junio.

La manifestación, que se celebra anualmente desde 2015, tenía réplicas en decenas de ciudades argentinas.

Este año ocurre en medio de la conmoción por el brutal asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba (centro) y cuyos restos fueron hallados el fin de semana tras una semana desaparecida.

"El caso de Agostina refleja algo que está pasando, pero matan a una mina (mujer) cada 30 horas, no es un caso particular que pasa y que por eso salimos. No hay políticas de Estado acordes a la problemática", dijo a la AFP Amy Cozzi, una estudiante de 25 años.

Las manifestantes recuerdan también a otras dos víctimas recientes, como Dulce María Candia en Misiones (noreste), y Noelia Romero en Buenos Aires.

"Nosotros hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado", señaló sobre el caso Luci Cavallero, referente del movimiento, y apuntó contra "un poder judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que se requerían".

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 con una masiva protesta tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada en Santa Fe (centro).

Aquel reclamo marcó un antes y un después en la agenda pública vinculada a la violencia de género en Argentina. Desde la asunción presidencial de Javier Milei en 2023, las activistas denuncian el desmantelamiento de estas políticas.

Entre entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.