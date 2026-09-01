Mueren la víctima de un apuñalamiento en Times Square y su agresora

Una mujer apuñaló a dos personas y mató a una de ellas este lunes en la turística zona de Times Square, Nueva York, antes de ser abatida por la policía, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Mamdani anunció las muertes en una rueda de prensa y dijo que la segunda víctima se encontraba en condición estable en un hospital.

"Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora", declaró.

La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens de 49 años, de quien se sabía que tenía problemas de salud mental.

Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte.

Las identidades de las víctimas no se darán a conocer hasta que se notifique a sus familias.

La policía intervino rápidamente e intentó convencer a Cisneros de que soltara sus armas.

"Los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó", dijo Tisch. "No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos", respondió la mujer a los agentes, según el relato de Tisch.

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes. "Le dispararon dos veces", declaró el testigo, que no quiso dar su nombre.

La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego. Medios locales informaron que la sospechosa fue declarada muerta en el hospital.

Tisch dijo que no creen que el ataque se relacione con terrorismo. "Esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square", dijo.

Un periodista de la AFP en el lugar vio una gran presencia de servicios de emergencia y a funcionarios inspeccionando una mancha de sangre en Times Square.