Mueren 14 mineros clandestinos en una explotación en desuso en Sudáfrica

Catorce mineros clandestinos murieron y ocho resultaron gravemente heridos tras un derrumbe de rocas en una mina ilegal en Sudáfrica, donde todavía puede haber gente atrapada, informó el martes la policía.

La mayoría de las víctimas procedían de Lesoto, pequeño país rodeado por Sudáfrica, dijo la coronel Adele Myburgh, portavoz de la policía.

Miles de mineros no registrados llamados "zama zamas" operan en Sudáfrica, donde buscan oro y otros minerales en minas abandonadas, en condiciones arduas y a veces peligrosas.

Muchos son extranjeros de países vecinos que huyen de la pobreza y el desempleo y terminan en este sector a menudo vinculado con el crimen organizado, asesinatos, extorsión y otras ilegalidades.

"No es seguro el lugar donde trabajan de ninguna manera. Así que es una de esas situaciones en las que hubo un derrumbe de rocas", dijo Myburgh a la AFP.

"Entran en pozos de minas abandonadas (...) Está todo tan dilapidado, no hay infraestructura, no hay medidas de seguridad", sostuvo.

La portavoz policial informó en un comunicado de catorce mineros clandestinos muertos y otros ocho hospitalizados. También señaló que "un número desconocido de mineros ilegales posiblemente se encuentre atrapado bajo tierra en estos momentos".

"La policía está en el lugar y la situación sigue activa", agregó.

El incidente ocurrió en la tarde del lunes en Nkaneng, cerca de la localidad de Rustenburg, a casi 100 kilómetros al noroeste de Johannesburgo. En esa zona hay varias minas de platino.

Tras el accidente, la Federación de Sindicatos de Sudáfrica denunció que el país había permitido que sus "miles de minas abandonadas, en ruinas y con medidas de seguridad inadecuadas se conviertan en trampas mortales, peligros ambientales y criaderos de redes criminales organizadas".

Según su comunicado, existen alrededor de 6.000 minas en ruinas y sin dueño y sitios mineros abandonados en Sudáfrica.

El presidente Cyril Ramaphosa anunció en febrero el despliegue del ejército para ayudar a la policía a combatir la minería ilegal.