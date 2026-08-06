Muere bajo arresto domiciliario en Venezuela un preso político de origen uruguayo

El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela a los 71 años, informó su entorno el jueves, dos meses después de que su caso se hiciera notorio porque al salir de prisión encontró su casa invadida por el policía que lo detuvo.

Preso durante dos años y medio, Breijo salió enfermo de la cárcel en mayo gracias a una ley de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Cuando llegó a su departamento lo encontró tomado y tuvo que dormir varios días en el pasillo del edificio para cumplir con el arresto domiciliario.

Tras la presión ciudadana y mediática, logró recuperar su hogar y recibir atención médica.

"Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida, el preso político uruguayo venezolano José Breijo", informó en X el activista y exdetenido político Carlos Julio Rojas.

"La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez le negó hasta su último aliento la anhelada libertad", escribió Rojas, que ayudó a Breijo desde su excarcelación.

Nacido en Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar. Se casó con una venezolana y se quedó en el país.

Fue detenido, según contó a la AFP, luego de intentar vender una foto que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, luego del estallido de la guerra entre Israel y Hamás. Fue imputado por terrorismo.

En prisión le diagnosticaron un edema doble pulmonar, una condición crítica que surge por exceso de líquido en los pulmones.

Otros presos políticos y sus familiares han denunciado que sufrieron el saqueo o la confiscación de sus viviendas por parte de autoridades mientras estaban encarcelados o en el exilio.