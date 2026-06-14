Mortales bombardeos contra Ucrania matan a nueve y dejan catedral en llamas

Rusia lanzó una andanada de misiles contra varias ciudades de Ucrania, donde nueve personas murieron y la histórica catedral de la Dormición, en Kiev, quedó en llamas.

Otras tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones.

La ofensiva a gran escala coincide con el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Por el contrario, la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada con la invasión rusa de 2022, no da señales de debilitarse, y las negociaciones de paz permanecen estancadas.

"En Járkov (noreste), cinco rescatistas de los servicios estatales de emergencia murieron por los bombardeos rusos mientras combatían incendios. Al menos cinco más resultaron heridos", publicó en Telegram el ministro del Interior, Igor Klimenko.

La violencia cobró la vida de otras cuatro personas en Kiev donde se declaró un incendió en un monasterio declarado patrimonio mundial de la Unesco, y el techo de la catedral de la Dormición se incendió.

Pobladores de la capital corrieron para ponerse a salvo cuando una luz cegadora iluminó el cielo enrojecido por los incendios, constataron periodistas de la AFP.

- Monasterio atacado -

Más de una decena de camiones de bomberos rodearon la catedral de Kiev mientras los bomberos intentaban contener las llamas.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, informó de un "ataque directo" ruso contra el monasterio Kiev-Peckersk Lavra, un complejo ortodoxo famoso por sus cuevas donde se declaró "un grave incendio".

"Pedimos oraciones para salvar este santuario de la destrucción", declaró Epifanio de Kiev, primado de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, quien denunció un "crimen contra la humanidad, la historia y la cristiandad".

El monasterio de cúpulas doradas fue noticia en los últimos años por la expulsión de monjes acusados de tener vínculos con Rusia.

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se separó oficialmente de la institución rusa en 2022, y dos años después, el gobierno ucraniano prohibió la presencia de la rama ucraniana de la Iglesia Ortodoxa ligada a Moscú.

Al menos 23 personas fueron reportadas como heridas en la capital y 140.000 residentes del norte de la ciudad estaban sin electricidad.

Por su parte, el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, dijo que una persona fue herida en un ataque contra la ciudad de Dnipró.

Asimismo, el jefe de la región de Sumi, Oleg Grigorov, dijo que tres personas fueron heridas en ataques en la zona.

En tanto, los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Rusia, Vladimir Putin, realizaron sendas llamadas a su par estadounidense, Donald Trump, para discutir el conflicto.

Zelenski aseguró en X que "discutió cosas que podrían ayudar a traer la paz".

Según el Kremlin, la conversación de Putin y Trump se centró en la guerra en Irán.