Misión independiente de la ONU sobre Sudán halla "indicios de genocidio" en El Fasher

La misión independiente de investigación de Naciones Unidas sobre Sudán informó el jueves que llegó a la conclusión de que el asedio y la toma de la ciudad de El Fasher por parte de las fuerzas paramilitares mostraban "indicios de genocidio".

Desde abril de 2023, el conflicto entre el ejército sudanés y la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha causado la muerte de decenas de miles de personas, ha desplazado a 11 millones y ha desencadenado lo que la ONU califica como una de las peores crisis humanitarias del mundo.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la misión independiente de investigación en octubre de 2023, con el fin de recabar pruebas de las violaciones. Tras la captura del El Fasher luego de un asedio de 18 meses, le encargó indagar sobre presuntas atrocidades en esos hechos.

Su más reciente informe señala que la toma en octubre pasado de la ciudad, el último bastión del ejército en la vasta región de Darfur, provocó "tres días de horror absoluto" y exigió que los responsables fueran llevados ante la justicia.

"La magnitud, la coordinación y el respaldo público de la operación por parte de los altos mandos de las FAR demuestran que los crímenes cometidos en El Fasher y sus alrededores no fueron excesos aleatorios de la guerra", afirmó el presidente de la misión, Mohamad Chande Othman.

"Formaban parte de una operación planificada y organizada que presenta las características definitorias del genocidio", aseguró.

La investigación concluyó, además, que miles de personas, en particular del grupo étnico africano zaghawa, "fueron asesinadas, violadas o desaparecieron".

La misión entrevistó a 320 testigos y víctimas de El Fasher y sus alrededores, incluyendo visitas de investigación a Chad y Sudán del Sur. Además, autenticó, verificó y corroboró 25 videos.

Los sobrevivientes hablaron de forma sistemática de asesinatos generalizados, incluidos tiroteos indiscriminados y ejecuciones masivas, según la misión.

Su informe detalla detenciones, torturas, humillaciones, extorsiones, rescates y desapariciones.

El reporte señaló además violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas de comunidades no árabes, en particular las zaghawa.

"Las FAR actuaron con la intención de destruir, total o parcialmente, las comunidades zaghawa y fur de El Fasher. Estos son indicios de genocidio", afirmó la investigadora Mona Rishmawi.