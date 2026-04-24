Militares de Pakistán matan a 22 presuntos combatientes y un niño muere en el fuego cruzado

El personal de seguridad paquistaní mató a tiros a 22 presuntos combatientes en enfrentamientos en el noroeste esta semana, informó el ejército el viernes, y un niño también murió en el fuego cruzado.

El martes "se llevó a cabo una operación militar conjunta por fuerzas de seguridad y organismos encargados de hacer cumplir la ley" que dio lugar a "un intenso intercambio de disparos" en el que murieron los militantes, detalló el ejército en un comunicado.

Un niño de 10 años murió durante en medio del tiroteo, que tuvo lugar en el distrito de Khyber, cerca de la frontera con Afganistán.

El primer ministro Shehbaz Sharif "expresó su tristeza por el martirio de un niño de 10 años durante los disparos no provocados de los terroristas", según un comunicado de su oficina.

Los ataques, muchos de los cuales han sido reivindicados por el movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP), se han intensificado en los últimos años, en particular en las provincias fronterizas con Afganistán.

Pakistán ha acusado a Afganistán de proporcionar un refugio seguro a los militantes desde que los talibanes afganos volvieron al poder en el país en 2021, algo que Kabul ha negado reiteradas veces.

Estas afirmaciones han desgastado la relación entre estos países vecinos y han provocado enfrentamientos fronterizos habituales.

El ejército de Pakistán lanzó este año una ola de ataques que el ministro de Defensa calificó de "guerra abierta" en Afganistán, tras una serie de mortales atentados suicidas.