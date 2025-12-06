Milei convocará al Congreso para tratar sus reformas antes del fin de 2025

El presidente argentino, Javier Milei, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre para tratar el presupuesto y reformas laborales, penales y fiscales, además de la modificación a la legislación que protege a los glaciares, anunció el viernes su jefe de Gabinete.

La última sesión parlamentaria del año estaba prevista para el 10 de diciembre, antes de un receso hasta el 1 de marzo, pero Milei decretará que se extienda la actividad del Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, listó los asuntos a tratar, entre los que se encuentran el presupuesto 2026, reformas fiscales y otros puntos como "modernización laboral, reforma del código penal" y una readecuación del régimen para la preservación de los glaciares.

Tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo logró casi triplicar su presencia en ambas cámaras del Congreso, aunque deberá negociar con gobernadores y otras fuerzas políticas para alcanzar mayorías.

Con esta nueva composición, el gobierno buscará impulsar su primera ley de presupuesto, tras dos años de gobernar con prórrogas.

En el plano fiscal, buscará aprobar una ley de "principio de inocencia", que eleva los umbrales mínimos para considerar el delito de evasión y acorta su prescripción.

También impulsará una ley para prohibir el déficit fiscal y sancionar penalmente la emisión monetaria.

El gobierno aún no divulgó el texto definitivo de su proyecto de reforma laboral, pero funcionarios adelantaron que buscarán flexibilizar las modalidades de contratación, redefinir el cálculo de indemnizaciones, y cambiar el sistema de convenios colectivos.

Las propuestas esbozadas en materia laboral cosecharon apoyo por parte de cámaras empresariales y rechazo de las centrales sindicales.

En cuanto a la reforma del código penal, el gobierno adelantó que impulsará un endurecimiento de las penas y la no prescripción de los delitos graves, entre otros puntos.

Respecto a la modificación de la ley que establece las áreas de protección alrededor de los glaciares, Milei dijo que las mismas "no están bien definidas" y adelantó que buscará darle la potestad a cada provincia para que determine la superficie a preservar, con el fin de incentivar la actividad minera.