Milei arremete contra el socialismo frente a Sánchez en la Cumbre Iberoamericana

El presidente argentino, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien ha mantenido duros enfrentamientos políticos.

El dirigente ultraliberal argentino, quien ya hace dos semanas llamó "impresentable dictador" y "corrupto" a Sánchez en la capital española, hizo una diatriba contra el socialismo durante su turno de palabra en la sesión plenaria de la cumbre del bloque de 22 países.

"Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento", dijo Milei.

"El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía", insistió Milei en el plenario en la Galería de las Colecciones Reales, un museo aledaño al Palacio Real, al criticar las "agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa".

A su llegada a la cumbre iberoamericana, marcada por la ausencia de muchos líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez se dieron un frío y breve apretón de manos.

Siempre controversial, Milei no acudió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena posterior ofrecida por el rey Felipe VI, para en cambio entrevistarse con el jefe de la extrema derecha en España, su aliado Santiago Abascal, a pocas semanas de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

Según las encuestas, la derecha ganaría los comicios, pero sin mayoría absoluta, por lo que para formar gobierno necesitaría el apoyo de la extrema derecha.

A esta 30ª Cumbre Iberoamericana asisten otros representantes de la derecha de una América Latina escorada actualmente hacia ese lado del espectro político, como el chileno José Antonio Kast, la costarricense Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz y el hondureño Nasry Asfura.

Pese a la reducida participación al más alto nivel, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, prometió que la cumbre será la de "mayor impacto" de "los últimos 20 años", más aún viniendo de la anterior, en Ecuador, a la que solo asistieron cuatro presidentes y que no tuvo declaración final por desacuerdos.

Este jueves sí se espera una declaración al cierre de la cumbre.

- Voz armónica -

En su visita a Madrid hace dos semanas, Milei llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".

Sánchez le respondió proclamándose un "zurdo" -palabra que usa el argentino para criticar a los militantes de izquierda- y comparando la situación económica de Argentina y España, para concluir que "las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen".

En su discurso inicial en la plenaria, Sánchez no hizo mención a Milei y se limitó a afirmar que Iberoamérica apuesta "por el diálogo, en un tiempo en el que algunos pretenden reducir las relaciones internacionales a la fuerza y a la subordinación" y "por la cooperación frente a quienes defienden el repliegue y también el unilateralismo".

En prevención de posibles debates agrios, el rey de España, había hecho el miércoles un llamado al bloque, conformado por 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra, a hablar con una voz armónica y no con "22 voces disonantes".

Milei provocó en 2024 una crisis diplomática con España al llamar en Madrid "corrupta" a la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias.

Como en las múltiples ocasiones anteriores en que ha venido a España, Milei no tendrá una bilateral ni con Felipe VI ni con Sánchez.

- Zelenski recaba apoyos -

A Madrid llegó el miércoles, por sorpresa, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para recabar apoyos en reuniones al margen de la cumbre con Sánchez y con otros líderes presentes en la ciudad, antes de que se reanuden las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski, que estuvo el martes en Berlín, dijo esperar que esas conversaciones puedan desembocar en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.