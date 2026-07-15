México celebra la caída de los homicidios, pese al escepticismo y los interrogantes

Un video de cámaras de seguridad muestra a cuatro policías empujando hasta más allá de Ciudad de México un taxi con cuerpos tiroteados dentro: el crimen queda ahora fuera de su jurisdicción... y de sus estadísticas.

Este episodio, registrado en marzo, llevó a la suspensión de los agentes.

Sirvió además como ejemplo a quienes afirman que la corrupción pone en entredicho las cifras de la fuerte caída de los homicidios dolosos que tanto publicita el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañada de su gabinete de seguridad, reportó una caída casi a la mitad de homicidios dolosos desde septiembre de 2024. Sheinbaum asumió el poder en octubre de ese año.

Es una estadística esperanzadora en un país con casi medio millón de muertos desde 2006, cuando comenzó la llamada guerra contra el narco.

Pero al mismo tiempo alimenta dudas, en medio de la escandalosa cifra de 130.000 desaparecidos y el aumento de otros delitos como la extorsión.

"Homicidio es homicidio, no hay maquillaje", respondió la presidenta a la AFP el martes en su rueda de prensa diaria.

- "No niego errores" -

El gobierno de Sheinbaum sustituyó la política de "Abrazos, no balazos" de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que desalentaba los enfrentamientos con criminales.

La estrategia de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se basa en un reforzamiento del aparato de inteligencia, que ha permitido la captura de importantes líderes criminales.

Es un modelo que ya puso en marcha cuando era jefe de Seguridad de Ciudad de México, con Sheinbaum como alcaldesa (2018-2023). En ese momento aseguró haber tumbado los homicidios 51%.

Su sucesor, Pablo Vázquez, dijo a la AFP que la ampliación de las capacidades de investigación policial y una nueva unidad de fuerzas especiales entrenada para capturar a criminales peligrosos condujeron a la reducción.

Y explicó que los homicidios registrados erróneamente representan casos de abuso aislados.

"No niego casos de mal registro, no niego errores", explicó. "Pero en esos volúmenes... equivocarte o dolosamente falsear las estadísticas se antoja bastante complicado".

Un periodista de nota roja con 30 años de experiencia indicó que ha encontrado escenas del crimen donde policías se llevan cuerpos y casquillos de bala sin investigar.

- ¿Denuncias anónimas? -

Sheinbaum proyecta un cambio en la percepción ciudadana "conforme van disminuyendo los delitos" como pasó en la capital.

Los números no reflejan por ejemplo la resistencia de muchos a denunciar ante policías que puedan resultar corruptos, algo frecuente en México.

Algunos temen incluso que avisarán a los criminales. "La gente no hace denuncias anónimas porque no es una denuncia anónima", dijo un habitante del barrio de Pastora, en Ciudad de México.

Expertos destacan también el subregistro que mantienen las fiscalías de los diferentes estados del país, sobre las que se basan las estadísticas oficiales.

"Entiendo perfecto que digan que han bajado los homicidios", dijo una ex jefa policial que trabajó con García Harfuch refiriéndose a una necesidad política ante la opinión pública. "Lo que no puedo creer es que ellos se la crean".

- Categorías -

En 2015, las autoridades federales anunciaron un catálogo ampliado para documentar delitos, bajo el argumento de que afinaba la precisión de las investigaciones criminales.

Los escépticos coincidieron en que la nueva metodología, aunque positiva, es vulnerable a abusos, ya que algunas autoridades pueden trasladar asesinatos a otras categorías.

Apuntan por ejemplo a la llamada "Otros delitos contra la vida y la integridad corporal", una clasificación paraguas que engloba delitos como el "inducción o ayuda al suicidio" y que aumentó 65% entre 2019 y 2025.

Otros delitos que no se suman al conteo federal de homicidios incluyen "Muerte de origen indeterminado" y "fuego cruzado".

"La metodología para el reporte es muy clara", dijo Marcela Figueroa, integrante del gabinete de seguridad. "Dice claramente: no son homicidios, no son muertes violentas, no son feminicidios. Dice qué sí es y qué no es".

Los medios mexicanos Noroeste y Animal Político reportaron que al menos 38 muertos por disparos en el violento estado de Sinaloa en 2025 fueron clasificados en categorías que terminaron fuera del conteo nacional de homicidios.

"Tenemos una caída tan rápida en homicidios dolosos en todo el país que surgen preguntas cuando otros delitos han aumentado tan rápido", dijo Armando Vargas, investigador de la ONG México Evalúa.

- "Origen indeterminado" -

La antropóloga Elena Azaola investigó desapariciones junto a peritos forenses de la capital cuando Sheinbaum era jefa de gobierno. Denunció que las autoridades catalogaron a algunas víctimas de homicidio como "Muertes de origen indeterminado".

Un funcionario del gobierno del estado de México dijo por su parte que los fiscales locales alientan a sus funcionarios a no reportar todos los delitos para evitar "escándalos".

En este estado, donde más de 12 millones de personas viven en un cinturón industrial que bordea la capital, el gobierno afirmó que los homicidios bajaron 58%. "No creo que sea cierto", estimó un policía estatal.