Internacionales

México anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

México anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba
Dos barcos cargados con ayuda humanitaria para Cuba procedentes de México llegan al puerto de La Habana el 28 de marzo de 2026 Yamil Lage
México anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba
AFP
12 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, que enfrenta una grave crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

"El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina en la que aclaró que el cargamento no incluye petróleo.

"Nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios", señaló la gobernante izquierdista.

México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba desde febrero que suman más de 3.000 toneladas de insumos como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene.

La propia Sheinbaum dijo a finales de marzo que donó a título personal 20.000 pesos (unos 1.100 dólares) a la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

Expertos de la ONU consideraron la semana pasada que el bloqueo petrolero impuesto por Washington representa una "privación energética" de "consecuencias graves" para los derechos humanos y el desarrollo de Cuba.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR