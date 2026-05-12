México anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, que enfrenta una grave crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

"El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina en la que aclaró que el cargamento no incluye petróleo.

"Nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios", señaló la gobernante izquierdista.

México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba desde febrero que suman más de 3.000 toneladas de insumos como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene.

La propia Sheinbaum dijo a finales de marzo que donó a título personal 20.000 pesos (unos 1.100 dólares) a la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

Expertos de la ONU consideraron la semana pasada que el bloqueo petrolero impuesto por Washington representa una "privación energética" de "consecuencias graves" para los derechos humanos y el desarrollo de Cuba.