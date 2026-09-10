Meta comienza a probar el reemplazo de la verificación de datos en América Latina

Meta anunció este miércoles que comenzó a probar sus Notas de la Comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, un paso hacia la sustitución del programa de verificación periodística profesional de contenidos que lleva a cabo en la región.

El anuncio fue cuestionado de inmediato por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglás en inglés), que afirmó que el programa de Meta "no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas" en las redes sociales. La AFP es miembro de la IFCN.

El sistema de colaboración masiva, inspirado en el que utiliza X de Elon Musk, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por redacciones y agencias de verificación de datos, un programa al que Meta puso fin en Estados Unidos el año pasado.

Los países concernidos por la decisión son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, que celebrará elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.

"El lanzamiento completo en un determinado país, que incluye empezar a publicar Notas de la Comunidad y migrar gradualmente el programa de verificación independiente, ocurrirá cuando tengamos confianza en que el producto funciona de forma correcta", dijo Meta en un comunicado.

Phil Chetwynd, director de información de la AFP, dijo este miércoles que los equipos de verificación de la agencia en la región realizaron durante ocho años "un trabajo excepcional", que la propia Meta ha elogiado.

Señaló que los dos sistemas no deberían tratarse como alternativas. "Investigaciones fiables sugieren que las Notas de la Comunidad solo pueden ser eficaces cuando los colaboradores pueden apoyarse en periodismo verificado, producido éticamente, y en otras fuentes de alta calidad al redactar sus notas", afirmó.

"La verificación de datos y las Notas de la Comunidad deben ir de la mano. Lo que importa es la calidad de las notas, no su cantidad", agregó.

- Auge de la ultraderecha -

El anuncio ocurre cuando un creciente número de candidatos conservadores y de extrema derecha ha alcanzado la presidencia en los últimos tiempos en América Latina con promesas de desregulación, mano dura y resultados veloces en la lucha contra el narco y el crimen. Tienen como modelo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y a Donald Trump, y fueron apoyados por Estados Unidos.

Cuentan con fuertes estrategias en redes sociales, donde pulula la desinformación, para exaltar su imagen y difundir propaganda. En El Salvador se descubrió el uso de "granjas de trolls" para crear simpatizantes ficticios y simular apoyo al gobierno.

Muchos se muestran como gobernantes de acción: el presidente de Ecuador de chaleco antibalas en operaciones policiales, el de Colombia vestido de verde oliva junto a militares y entre bolsas blancas con cadáveres de guerrilleros, o el de Chile en la polvorienta frontera con Bolivia al anunciar una zanja para impedir el cruce de migrantes.

En su mayoría estos gobernantes, incluidos en Europa y Estados Unidos, se oponen a programas de verificación digital en redes sociales, acusándolos de ser sesgados.

Meta lanzó las Notas de la Comunidad en enero de 2025 en Estados Unidos. Se trata de "una forma colaborativa para que las personas que utilizan nuestras plataformas aporten información contextual a publicaciones en Facebook, Instagram y Threads", según la companía.

De acuerdo con Meta, las Notas de la Comunidad cuentan con "más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones" desde su lanzamiento.

"El programa de Notas de la Comunidad por sí solo simplemente no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas en las plataformas de redes sociales", dijo en un comunicado Angie Holan, directora de IFCN.

La AFP participa en más de 26 idiomas en un programa de verificación de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo.