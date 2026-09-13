Más de 200 evacuados por un incendio en una isla croata que ya arrasó 3.500 hectáreas

Unas 230 personas fueron evacuadas el sábado por la noche de la isla croata de Brac, afectada por un incendio que ha arrasado unas 3.500 hectáreas de vegetación y se acercó a zonas habitadas, informaron autoridades locales.

El fuego, que se declaró el jueves, "sigue activo", pero "tras una noche extremadamente difícil, la situación ha mejorado", indicó el Comando Nacional de Bomberos en un comunicado.

Más de 220 bomberos, apoyados por 69 vehículos y aviones anfibios, combatieron las llamas durante toda la noche, según la misma fuente.

Brac es una de las islas más grandes del Adriático croata, frente a la ciudad de Split.

Según la agencia oficial Hina, que citó al jefe nacional de bomberos, Slavko Tucakovic, unas 230 personas fueron evacuadas.

En total, unas 3.500 hectáreas de pinares quedaron devastadas por el incendio, precisó Hina citando a un responsable de los bomberos de la isla.

Golpeada por varias olas de calor extremo y por la falta de precipitaciones, al igual que gran parte de Europa, Croacia vivió un verano especialmente seco, favorable a la propagación de incendios forestales.