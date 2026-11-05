María Corina Machado avala la propuesta de EEUU para declarar vacante la presidencia en Venezuela

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado respaldó este jueves la propuesta de Estados Unidos de declarar vacante la presidencia en Venezuela y llamar a elecciones el próximo año, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Luego de diez meses en el exilio, Machado regresó en octubre a su país para liderar una agenda de transición democrática y presionar para que se celebren elecciones en 2027.

En una declaración dirigida a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, la dirigente apoyó la hoja de ruta marcada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que contempla la renovación del máximo tribunal venezolano antes de que termine 2026, e inmediatamente después, la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Este plan prevé que la mandataria interina Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia y convoque a elecciones en seis meses.

"Ante la prolongada situación de facto que atraviesa nuestro país, avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela", indicó Machado en su declaración.

Rodríguez, quien gobierna de forma interina bajo la presión de Washington desde la captura de Maduro, ha dicho que las elecciones se regirán de acuerdo al mandato constitucional con un árbitro electoral renovado, pero no mencionó una fecha.

El canciller venezolano, Oliver Blanco, estuvo presente en la Cumbre en representación de Rodríguez.

Machado también mantuvo una videoconferencia con el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, quien respaldó la pronta realización de elecciones en Venezuela.

Maduro, en el poder en Venezuela desde 2013 hasta su derrocamiento el 3 de enero, permanece recluido en una prisión de Nueva York a la espera de ser juzgado por varios cargos, entre ellos el de "narcoterrorismo".