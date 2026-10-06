Marco Rubio afirma que Islandia es un "bastión estratégico" para la seguridad

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que Islandia es desde hace tiempo un "bastión estratégico" para la seguridad durante una visita a la isla, en momentos en que Estados Unidos busca aumentar su influencia en la región ártica.

Su viaje se produce después de que el presidente Donald Trump alterara el equilibrio de poder en la región al amenazar con comprar o anexar Groenlandia, bajo soberanía danesa.

Estados Unidos firmó a finales de septiembre un pacto de seguridad con Dinamarca y Groenlandia que permitirá a Washington establecer ahí dos nuevas bases militares, acercando aún más el territorio autónomo danés a la órbita estadounidense.

Rubio dijo en una rueda de prensa que Islandia había servido durante mucho tiempo como "un bastión estratégico para supervisar comportamientos clandestinos y disuadir a nuestros adversarios".

El secretario de Estado llegó a Reikiavik el lunes y ha mantenido conversaciones con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir, y su par, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, con quienes abordó temas como la energía geotérmica, los centros de datos y la industria farmacéutica.

Con la atención puesta en el Ártico (la costa este de Groenlandia se encuentra a menos de 300 kilómetros), Islandia ha recuperado una importancia estratégica de primer orden.

Washington no tiene una base permanente en Islandia, país miembro de la OTAN, pero busca consolidar su control sobre las rutas de acceso al Ártico codiciadas por Rusia y China.

En septiembre, Trump desató una nueva polémica al compartir un mapa generado por IA que mostraba todo Norteamérica, el Caribe, Groenlandia e Islandia como "Estados Unidos de América".

En respuesta, Reikiavik convocó al embajador estadounidense y calificó la imagen de "totalmente inapropiada".

Gunnarsdottir dijo el martes que abordó este tema y también celebró el acuerdo de Estados Unidos con Groenlandia, añadiendo que su país seguiría reforzando los lazos con Washington.

Los islandeses votaron en agosto en un referéndum en el que el 52,8% -frente a un 47,2%-, votó en contra de reanudar las negociaciones para ingresar en la UE, que están congeladas desde 2013.

Desde que obtuvo la independencia en 1944, Islandia nunca ha tenido ejército. Depende de la OTAN para su seguridad y de un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos de 1951.

Rubio continúa su gira europea en Atenas y cerrará con una breve escala en Lisboa.