Mamdani reivindica su agenda socialista al cumplir 100 días como alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien celebró el domingo sus primeros 100 días en el cargo, reivindicó su política socialista asegurando que no le da "vergüenza" usar "la acción pública para defender a la mayoría".

"Sé que muchos usan la palabra 'socialista' como un insulto, como algo de lo que habría que avergonzarse. Pueden intentarlo todo lo que quieran, pero no nos avergonzaremos de utilizar la acción pública para defender a la mayoría y no a unos pocos", afirmó durante un discurso público en una sala de espectáculos del popular barrio de Queens.

Mamdani, que reivindica haber tapado 102.000 baches en las calles desde su llegada al cargo el 1 de enero, calificó su acción como "política del bache".

"Si el gobierno no puede hacer cosas pequeñas, ¿Cómo podrían confiar en él para lograr las grandes? ¿Cómo podemos prometer transformar nuestra ciudad si ni siquiera somos capaces de reasfaltar su calle?", preguntó.

Mamdani, de 34 años, también anunció los avances de una de sus promesas de campaña destinadas a reducir el costo de la vida para los 8,5 millones de habitantes de Nueva York: la apertura el año próximo de la primera de cinco tiendas de comestibles municipales con precios "justos".

También ha empezado a implantar, con el apoyo financiero del estado de Nueva York, programas de guardería gratuitos para niños de 2 a 3 años.

Además, avanza en la composición del comité encargado de regular los alquileres de una parte de los apartamentos de la ciudad.

La gratuidad de los autobuses, en cambio, sigue siendo solo objeto de discusiones con las autoridades del estado de Nueva York, precisó Mamdani el domingo.